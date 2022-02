Lukaku med sjokk-statistikk

Crystal Palace - Chelsea 0-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

– Nei, nei, nei. Det handler ikke om systemet, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel etter 1-0-seieren mot Crystal Palace.

Den tyske manageren ville ikke ta Romelu Lukaku i forsvar da han ble spurt om belgierens sjokk-statistikk mot Crystal Palace.

Lukaku var kun borti ballen sju ganger (!) i løpet av kampen. Siden Opta begynte å føre statistikk over ballberøringer i 2003/04-sesongen, har aldri en spiller vært borti ballen færre ganger etter å ha spilt en hel kamp.

I løpet av første omgang var det kun to berøringer. Én av dem på avspark.

– Det er som det er, men det har ikke vært noen endringer av systemet for ham. Vi har den samme angrepsstrukturen med 4-1. Noen ganger med 3-2, andre ganger med 4-1, men det er ingen endringer for ham, sier Tuchel.

I et intervju med Sky Italia publisert på tampen av 2021 klaget Lukaku over at Tuchel hadde endret formasjon. Han snakket også om savnet av gamleklubben Inter. Intervjuet gjorde at Lukaku ble vraket fra 2-2-kampen mot Liverpoool. I etterkant la Lukaku seg flat og beklaget uttalelsene.

REDDET AV ZIYECH: Romelu Lukaku (t.v.) kunne se Hakim Ziyech avgjøre like før slutt mot Crystal Palace. Foto: ANDREW BOYERS / REUTERS

Der Lukaku sviktet for Chelsea, sto Hakim Ziyech frem. Den tidligere Ajax-spilleren scoret kampens eneste mål i 89. spilleminutt på Selhurst Park.

Lukaku står med ti scoringer og to målgivende etter 28 kamper i alle turneringer denne sesongen. Spissen ble hentet til Chelsea for andre gang i karrieren da han kom fra Inter for rundt 1,2 milliarder kroner i fjor.

Overgangssummen gjorde Lukaku til tidenes dyreste Chelsea-spiller. Han er også dyr i drift, for Lukaku skal ha en ukelønn på 5,5 millioner kroner.