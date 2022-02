Kane senket City på overtid – blåste liv i tittelkampen

Manchester City-Tottenham 2-3 (1-1)

Se Harry Kanes avgjørende mål i videovinduet øverst!

– En ufattelig thriller på Etihad!

Slik oppsummerte Øyvind Alsaker det høydramatiske oppgjøret mellom Manchester City og Tottenham.

En av de største sagaene før denne Premier League-sesongen var om Harry Kane skulle spille i den lyseblå Manchester City-drakten denne sesongen.

Glemmer aldri kameratenes bidrag

Flere uker med usikkerhet sørget for at flere og flere Tottenham-supportere tok avstand fra landslagskapteinen. Guardiola la aldri skjul på at han ønsket å signere spissen, men det hele endte med at Kane ble værende.

Lørdag tok han hovedrollen i en kamp som tok fyr allerede etter to minutter og ble avgjort fem minutter på overtid.

Kane var involvert i «alt». Fem minutter på overtid steg han til værs og stanget inn målet som sørget for tre poeng. Dermed kunne Kane la alle følelsene strømme ut, mens han feiret på Etihad i den hvite Tottenham-drakten.

– Da jeg så Harry heade ballen i mål.. Det er den beste følelsen i verden, sier Dejan Kulusevski, som scoret kampens første mål og var nest sist på det avgjørende.

– He's one of our own, Harry Kane, he's one of our own, runget det fra bortetribunen etter kampen.

For Tottenham var det tre viktige poeng i kampen om Champions League-plass. For Manchester City betyr det at Liverpool kan klatre opp tre poeng bak dem allerede på onsdag.

– Det er alltid intenst. De vil i likhet med oss kjempe om tittelen, men vi er fortsatt foran dem. Vi må fokusere på oss selv, sier Aymeric Laporte til TV 2 etter kampen.



HERJET: Heung-min Son og Harry Kane viste seg lørdag fra sin beste side. Foto: CARL RECINE

– Klink tier på børsen for Kane

Etter kampen tok Erik Thorstvedt i bruk superlativene da han skulle beskrive Kanes prestasjon.

Stjernespissen var involvert i alle målene og spilte med det hovedrollen i kampen, som trolig blir husket som en av sesongens beste.

– Det er en klink tier på børsen for Kane, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Kane innrømmer etter kampen at det var godt å få betalt for kjempingen som ble lagt ned.

– Det var en vill kamp. Vi jobbet så hardt, så lenge. Vi kjempet så hardt i andre omgang, for så å få et straffespark mot oss i siste minutt, men guttene fortjener honnør for å klare å skape en sjanse. Heldigvis klarte jeg å sette den, sier Harry Kane.

– Det er en helt fantastisk følelse. Vi hadde ingenting å tape her i dag og vi visste at vi kom til å skape sjanser, sier Dejan Kulusevski etter kampen.

ENDELIG OVER: Harry Kane og Lucas Moura etter kampen. Foto: Jon Super

Pangstart for Tottenham

Svenske Dejan Kulusevski fikk sjansen fra start i Premier League for første gang.

Det skulle ikke ta lang tid før Antonio Conte fikk betalt for det valget.

Harry Kane møtte, mens Heung-min Son luktet bakrommet. I løpet av få sekunder var sørkoreaneren alene med keeper etter en nydelig bakromspasning av Kane.

Uselvisk sentret Son ballen til Kulusevski, som iskaldt la ballen mellom beina til João Cancelo og i mål.

Sjokkerte Manchester City

– Har du sett for en åpning! Harry Kane er en mester i slike situasjoner og Son lurer offsidelinjen, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

TV 2s eksperter uenige: – En massiv tabbe

City presset på og Ilkay Gündogan varslet hva som var i vente da han hamret ballen i stolpen. Ti minutter senere var Gündogan igjen frempå. Hugo Lloris ga en svak retur og tyskeren kunne enkelt sørge for balanse.

– Det er en tabbe av keeperen, konkluderte TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

TV 2s fotballekspert og tidligere Spurs-keeper Erik Thorstvedt mener at Kevin de Bruyne forstyrret Lloris, som igjen ble grunnen til at han ikke klarte å holde ballen. Det var ikke Morley enig i.

– Det er en stor tabbe. En massiv tabbe, kontret Morley.

Bedøm selv! Keepertabbe av Lloris?

Kane stilnet Etihad

City fortsatte å ha styring på kampen i andreomgang, men det var Tottenham som skulle få feire først. Igjen var timingen perfekt i det Spurs-spillerne foretok seg. Og igjen var Kane og Son to av aktørene.

Sistnevnte løftet blikket og så at Kane stormet inn i boksen. Innlegget var perfekt, det samme var avslutningen til Kane. Dermed var Antonio Contes menn tilbake i føringen.

– Spissen Guardiola ville hente til Etihad før sesongen gjør det, sa Alsaker.

Kane sender Tottenham tilbake i føringen

To minutter senere var Kane alene med Ederson, men en fantastisk redning av brasilianeren hindret Kane sitt andre mål. Det gikk ikke mer enn ett minutt før Hugo Lloris vartet opp med en enda finere redning i motsatt ende av banen.

– Du verden for en redning! Utbrøt Øyvind Alsaker.

Dramatiske sluttminutter

Ti minutter senere hamret Kane ballen i mål igjen, men dessverre for Spurs brøt VAR inn og annullerte målet korrekt for offside.

Etter 90. spilte minutter måtte dommer Anthony Taylor ta turen til VAR-skjermen. Det handlet om en handssituasjon med Spurs-spiller Christian Romero.

Taylor trengte kun få sekunder for å bestemme seg for at det var straffespark. Mahrez hamret ballen i mål.

Men Harry Kane var ikke ferdig. Fem minutter på overtid steg han til værs og sørget for tre ekstremt viktige Spurs-poeng.