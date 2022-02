Søk avblåst etter snøskred i Voss

Lørdag ettermiddag gikk det et 20 til 30 meter bredt snøskred ved Skreiavatnet i Voss. Nødetatene sendte store ressurser til området.

Nødetatene fikk klokken 16.33 melding om et 20 til 30 meter bredt snøskred ved Skreiavatnet i Voss. Det går skispor både inn og ut av skredet.

– Det jeg kan si er at vi har fått melding fra en som har observert et snøskred. Personen som meldte inn har en formening om at det går skispor både inn og ut av skredet, sa operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til TV 2.

Han fortalte videre at politiet etablerte søkeressurser med politi og brannvesen, samt helikopter på stedet.

– Vi savner ingen foreløpig, men vi går tungt inn på stedet.

– Det er mange fra nødetatene på vei, og det er sendt klatregruppe fra Bergen, sa vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen til TV 2.

Klokken 17.38 opplyste politiet at aksjonen er blitt avsluttet.

– Skredet er sjekket ut. Det er ingen spor inn eller ut av skredet. Størrelsen på skredet og tykkelse gjør at man har vurdert det slik at ingen kan være tatt av skredet, skriver politiet på Twitter.

Lørdag ettermiddag kom det varsel om betydelig snøskredfare i Voss og Indre Sogn. Varselet gjelder fra natt til søndag.

– I fjellet kan enkelte skred løsne av seg selv. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø, heter det hos Varsom.no.

Hovedredningssentralen (HRS) minnet tidligere lørdag om viktigheten av å sjekke vær og farevarsler før man tar turen ut i fjellheimen.

– Blant annet har politiet i Trøndelag i dag fått melding om person på tur alene i Trollheimen tatt av skred, vært heldig og kom seg ut ved egen hjelp, skrev HRS på Twitter.