Nysigneringen scoret sitt første Liverpool-mål

Liverpool - Norwich 3-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool havnet i trøbbel i begynnelsen av andre omgang da Milot Rashica sendte Norwich i ledelsen på Anfield, men to kunstmål og en scoring signert nyervervelsen Luis Díaz snudde til 3-1-seier for Liverpool.

I løpet av tre minutter scoret Sadio Mané og Mohamed Salah to praktmål.

Først var det Mané som saksesparket inn utligningen i det 64. spilleminutt, før målvakt Alisson Becker fant Mohamed Salah med et lang utspill. Egypteren tok ned ballen, fintet halve Norwich-forsvaret på baken og satte ballen i motsatt hjørne med høyrebeinet til 1-1 og hans 150. mål i Liverpool-drakten.

– Jeg er alltid stolt over å score for denne klubben, men det viktigste var å vinne kampen. Det klarte vi i dag, sier Mohamed Salah etter kampen.

Ti minutter før slutt lobbet nysigneringen Luis Díaz inn 3-1 for Liverpool etter et fint gjennomspill fra kaptein Jordan Henderson.

– Han viser veldig solid hvorfor Liverpool bladde opp for å sikre seg hans tjenester. Det var en lekker scoring – det som sikkert blir den første av ganske så mange på Anfield, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da colombianeren ble byttet ut i siste ordinære spilleminutt til klem fra manager Jürgen Klopp.

Liverpool-bommen skapte debatt i studio

– For en spiller, for en signering og for en scoring, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i studio.

Liverpool betalte Porto rundt 450 millioner kroner for Luis Díaz i januar.

Med 3-1-seieren er Liverpool seks poeng bak Manchester City med like mange kamper spilt før de lyseblå serielederne møter Tottenham lørdag kveld.

Mathias Normann startet kampen, men ble byttet ut åtte minutter før full tid. I første omgang hadde han et fremspill til Rashica som endte i mål, men den ble annullert for offside. Han headet også en heading fra Salah på streken.

Norwich ligger sist i Premier League med fem poeng opp til trygg grunn.