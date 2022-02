SAS til TV 2: Stanser flyvning til Kyiv

– Grunnet situasjonen mellom Russland og Ukraina, og mulig innvirkning på flyplasser og luftrom, har SAS nettopp besluttet å kansellere SK4298/99 tirsdag 22. februar, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

– Denne ukentlige ruten er SAS’ eneste flyvning til Ukraina. Risikovurderingen inkluderer også å unngå Ukrainas luftrom frem til 27. februar. SAS gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, og vil ta en avgjørelse rundt flighten tirsdag 1. mars på et senere tidspunkt.

SAS har hele tiden tatt fortløpende vurderinger om de skal fortsette videre med flyvningene til Kyiv. Flyselskapet har til vanlig ukentlige flyvninger tirsdager fra Oslo direkte til Ukrainas hovedstad.

Flere flyselskap gjør det samme

På grunn av sikkerhetssituasjonen i Ukraina besluttet Norwegian mandag at de ikke lenger skal fly over landet inntil videre. Flyselskapet har i utgangspunktet ingen direkteruter til Ukraina, men flyr av og til over vestlige deler av Ukraina dersom man skal til Kypros eller Tyrkia.

– Denne vurderingen har vi tatt ut ifra en helhetlig sikkerhetsvurdering. Vi har derfor besluttet å ikke fly over Ukraina inntil videre. Sikkerhet kommer alltid først, sa kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til TV 2 mandag.

NORWEGIAN: Flyselskapet flyr ikke over Ukraina inntil videre. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det nederlandske flyselskapet KLM var et av flyselskapene som tidlig forrige uke bestemte seg for å stanse flyvninger til landet. Lørdag denne uken meldte flyselskapene Austrian Airlines, Swiss og Lufthansa at også de stanser flyvninger til Kyiv.

På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen, har Utenriksdepartementet frarådet alle reiser til Ukraina, Russland og Hviterussland. Samtidig ber de alle norske borgere om å komme seg hjem.