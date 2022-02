Stoltenberg: – Den russiske oppbyggingen fortsetter

Den russiske oppbyggingen på grensen mot Ukraina fortsetter, og landet har ikke hatt flere styrker samlet siden slutten på den kalde krigen.

– Det er farlige dager for Europa fordi vi kan stå foran et stort militært angrep fra Russland mot Ukraina. Det er ikke for sent for en diplomatisk løsning. Derfor er vår sterke appell til Russland at de velger en annen vei og ikke gjennomfører et angrep, men setter seg ned med NATO for å finne en politisk løsning, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO til TV 2.

INGEN SIKKERHET: Det er ingen sikkerhet for hva som vil skje de neste dagene, forteller Jens Stoltenberg om situasjonen mellom Russland og Ukraina. Foto: Elin Sorsdahl / TV 2

– Dere har valgt å dele etterretningsinformasjon for å avskrekke. Hvorfor det?

– Fordi vi har vurdert det dithen at det å være åpen om det som skjer gjør det vanskeligere for Russland å gå til et militært angrep. Det var allerede slik i fjor høst at vi gikk ut med etterretningsinformasjon om indikasjoner på at vi fikk den oppbygningen vi når har sett. Etterretningen har dessverre vært presis.

Han sier det er ingen sikkerhet for hva som vil skje de nærmeste dagene.

– Det er fortsatt mulig for Russland å endre planer, og heller trappe ned og velge en politisk løsning. Det er det vi jobber for.

– Blir det krig?

– Det fortsatt mulig å unngå krig. Det er fortsatt mulig for Russland å unngå å angripe Ukraina, men faren øker.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til TV 2 at det dessverre er slik at et militært angrep er mulig.

LØSNING: Utenriksminister Anniken Huitfeldt håper på en diplomatisk løsning i konflikten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi gjør alt for å unngå det, for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Da må Russland vise reel vilje til å trappe ned militært. De har sagt at de trekker seg tilbake, men det ser vi ikke på bakken.

Hun fester nå all sin lit til på at partene kan få til en diplomatisk løsning.

– Dessverre er det slik på nåværende tidspunkt at det er mulig for et militært angrep.