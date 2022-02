Maskerte menn utløste full panikk på den norske OL-festen: – Årets «prank»

Et smøreteam sto for festens høydepunkt da skiskytterlandslaget feiret OL-bragdene.

Etter hele seks gull og 14 medaljer til de norske skiskytterne under OL i Beijing, feiret skiskytterlandslaget med en skikkelig fest.

– Feiringen var som en feiring bør være. Det ble ikke mye søvn i natt og vi fikk endelig vært litt sammen med støtteapparatet vårt, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

Smørerne og utøverne har bodd adskilt fra hverandre, men smørerne benyttet virkelig festanledningen til å lure skiskytterne trill rundt da de først var sammen.

– Fikk helt panikk

Midt under festen dukker plutselig tre menn i smittevernutstyr opp og stopper festen.

– Det var noen kombinertsmørere som hadde byttet til seg noen smittevernsdrakter med noen norske luer. Litt utpå kvelden så kom de ned med noen briller da og sånn visir så vi ikke skulle kjenne de igjen, forteller Sjåstad Christiansen, og fortsetter:

– Så kommer de inn med en mobil der de har skrevet sånn «Tarjei Bø has tested positive for the new coronavirus» og jeg fikk helt panikk! Jeg bare «Tarjei! Tarjei! Går det bra? Du har testet positivt.»

– Av en eller grunn så skjønte Tarjei at de var norske. Han hadde ikke drukket så mye da, så han så nok gjennom glasset. Jeg fikk helt panikk... Tiril tok på seg munnbind, Marte tok på seg munnbind når de kom inn... Det var den beste spøken jeg noen gang har vært en del av. Det var et fantastisk øyeblikk.

Johannes Thingnes Bø storkoste seg med spøken.

– Det var panikk og veldig masse latter i etterkant, sier stryningen til TV 2.

SMITTEVERN: Det har krydd av folk i smittevernsutstyr i OL-landsbyen. Foto: TOBY MELVILLE

– Gikk rett i kjelleren i noen sekunder

Lillebror Bø gikk imidlertid ikke på vitsen i like stor grad som Sjåstad Christiansen.

– Vetle ble helt redd og hvisket til meg Tarjei har fått korona. Jeg så på lang vei at det ikke var noen kineserøyne bak de vernebrillene og at de var nordmenn. Så jeg satt meg stille tilbake og nøt øyeblikket. Jeg tror Tarjei sin puls hoppet et par steg der.

Thingnes Bø sier det var Sjåstad Christiansen og Eckhoff som ble mest lurt av spøken.

– Det var ganske stor humor. Jeg hadde en fantastisk reaksjon og tok på meg munnbindet. Det var en veldig bra joke, sier Eckhoff lattermildt, og innrømmer:

– Nå blir det to uker i Kina, tenkte jeg!

Det samme tenkte Marte Olsbu Røiseland

– Du krisemaksimerer så sykt! Jeg ble så glad da... Guttene skjønte det veldig fort at de kødda, men jeg og Tiril gikk rett i kjelleren der i noen sekunder, innrømmer OL-dronningen fra Froland.

LURT: Smørerne lurte skiskytterne på seiersfesten fredag kveld. Foto: Heiko Junge

– Årets prank

Sjåstad Christianen, som gikk inn til gull på herrestafetten og tok bronse på fellesstarten omtaler spøken som OLs høydepunkt.

– Det var til full applaus og stor stor latter. Finnes det en spøk for årets prank på Idrettshallen så går den til noen smørere på langrenn- og kombinertlandslaget, sier Sjåstad Christiansen, og konkluderer:

– Det var magisk. Årets OL-øyeblikk for min del!