I haust kan du sjå Jan Eggum i ei heilt ny rolle

– Det er jo mange gode grunnar til å gå på Eggum-konsert eller ikkje, seier Jan Eggum med eit smil.

Og det er visstnok den underliggande problemstillinga i den nye musikalen «En natt forbi», som Jan Eggum sjølv skal spele i.

Ein stor del av handlinga handlar nemleg om eit gift par som skal på Jan Eggum-konsert, der den eine parten av ymse grunnar ikkje har lyst å gå på konserten.

KONSERT: Ein stor del av handlinga i musikalen går føre seg på Jan Eggum-konsert. Kven betre til å spele Jan Eggum enn Jan Eggum sjølv? Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Skal spele seg sjølv

Jan Eggum sjølv vil ha ei sentral rolle i musikalen. Ikkje berre er førestillinga basert på Eggum sine eigne låtar, men han skal også framføre songane.

– Det som er viktig for meg er jo at eg ikkje skal gjere så stor innsats som skodespelar. Det slepp eg, eg er jo berre meg sjølv, seier han spøkefullt.

Men Eggum skal ikkje framføre songane åleine. Med på laget har han Bjarte Hjelmeland og Karoline Krüger i hovudrollene, i tillegg til Christine Guldbrandsen, Claus Sellevoll og Kristian Berg Jåtten.

STJERNELAG: Karoline Krüger, Kristian Berg Jåtten, Christine Guldbrandsen, Claus Sellevoll og Bjarte Hjelmeland er skodespelarane i musikalen, som dei omtalar som ein romantisk komedie. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Store forventningar

Det var ein spent gjeng som tysdag presenterte musikalen for pressen.

– Me har enorme forventningar. Me har vore i ei vanskeleg tid med pandemi og nedstenging. Me ser at publikum vore litt forsiktige etter gjenopninga. Me håpar at den tida snart er forbi, og at folk tar sjansen på å gå ut og hygge seg igjen, seier Hjelmeland.

Det er Hjelmeland sitt selskap Over Norge som står bak produksjonen.

– Førestillinga er laga nettopp for at folk skal ha det hyggeleg. Jan Eggum sine songar er kjent for å vere litt blå og melankolske. Sjølve historia motverkar det, ved å vere nærmast ein romantisk komedie, seier Hjelmeland.

FORUM SCENE: Førestillinga vil finne stad i Bergen sin nye kulturscene, som har røter tilbake til 30-talet. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Smånervøs

Musikalen kan du sjå på Forum Scene i Bergen frå 8. oktober til 24. november.

Det er Hanne Asheim som har skrive historia, medan Jan Eggum sjølv står for musikken.

Eggum er godt vane med å stå på scena, men innrømmer at han kjenner på nervene.

– Eg er litt nervøs, fordi at folk finn meg plutseleg i ei heilt anna rolle. Men det kjem til å gå seg fort til, så snart me får kjørt all øving ferdig.