Bronsehelten tok i bruk korona-tjuvtriks for å bli klar til femmila

Mot alle odds gikk Simen Hegstad Krüger inn til OL-bronse på den forkortede femmilen lørdag.

– Nå er jeg sliten. Det har vært en tøff reise hit. Jeg er utrolig stolt over det jeg får til i dag, det her var som en seier for meg, sier Krüger etter målgang.

For det var ingen selvfølge at 28-åringen i det hele tatt skulle stille til start. For drøye tre uker siden testet han positivt for covid-19. For bare én uke siden ankom han Kina. Lyn-løperen innrømmer at han ikke var trygg på formen før rennet.

– Jeg var ganske usikker for å være ærlig. Jeg hadde et par hardøkter etter at jeg kom ut av isolasjon som var ganske bra. Men jeg hadde ikke prøvd meg i konkurransefart og visste ikke hvordan kroppen ville takle konkurranse-situasjon. Det ante jeg ikke. Jeg måtte stole på den følelsen jeg hadde på trening, den var ganske normal. Og jeg hadde ikke tatt bronse her i dag med en halvveis kropp, så høyt er nivået her, man må være hundre prosent for å ta medalje, det tror jeg at jeg var i dag, sier Krüger.

– Alle triks i boka

Selv etter at Krüger hadde gjennomført den pålagte isolasjonstiden i Italia, var det ingen selvfølge at han skulle komme seg til OL.

Kina har mye strengere regler på når du regnes som smittet enn i Europa. I Kina er du definert smittet med en CT-verdi på 35, mens Norge og andre europeiske land operer med en CT-verdi på 40. Dermed kunne Krüger vært regnet koronafri i Italia, men ikke ved ankomst Beijing.

– Det har jo vært mye usikkerhet. Jeg har prøvd å tenke på hva jeg kan gjøre noe med, og være best mulig forberedt hvis jeg får muligheten. Det har vært mye jeg ikke har hatt kontroll over her, sier Krüger.

I Kina har han, som alle andre i OL-bobla, måttet koronateste seg hver dag. Livredd for å få positive svar og for lave CT-verdier igjen, har bronsevinneren benyttet seg av noen tjuvtriks.

– Jeg har prøvd å skylle med saltvann og corsodyl for å få testene til å være negative her, smiler Lyn-løperen.

– Et par tjuvtriks?

– Ja, litt tjuvtriks, jeg har brukt alle triks i boka her, og det gikk akkurat. Det var på håret at jeg kom meg hit, sier han lettet.

Logistikk-kamp

Landslagsledelsen innrømmer at det har vært en tøff kamp for å få Krüger til Kina.

– Det har vært en berg- og dalbane og lange kvelder for å få ting til å gå opp. Simen kjørte to timer hver dag til Merano for å få tatt PCR-tester, mens vi måtte vente ganske lenge før han fikk svar på testene, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Bronsevinneren er rask med å takke landslagsteamet rundt seg.

– Både Eirik (Myhr Nossum) og lege Øystein Andersen har stått på for å i det hele tatt få meg til Kina. Jeg har pratet med dem i 2.30-tiden kinesisk tid på natta, de har vært våkne og ventet på prøvesvarene mine, og det har vært opp og ned for å komme hit, sier Kruger.

– Det var litt av et logistikk-opplegg, som kulminerer i en medalje her. Det er stort, sier en rørt Myhr Nossum.