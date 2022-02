For de fleste trodde det var en spøk da arrangørene kunngjorde at femmila var omgjort til ei 2,8-mil. Den britiske løperen Andrew Musgrave kalte avgjørelsen for en «forbanna vits» på Twitter.

Det er lett å være enig med ham.

LOL – (laugh out load) er et annet engelsk begrep som også passer seg å bruke i denne saken.

For speakeren på stadion kunne like godt ønsket velkommen til kortrenn i de LOLympiske leker.

For igjen er det respekten for utøverne som fullstendig blir sidesatt i et desperat forsøk på å gjennomført tidsskjemaet til IOC. Og det føyer seg inn i rekken av ting i forkant og under mesterskapet som ikke har vært sportslig verdig for de som deltar.

Utøverne er bare middelet som helliger målet til IOC. Å få gjennomført er det viktigste. Med minst mulig plunder.

Så dekker man bare over det ubehagelige, og bagatelliserer det. Før man til slutt slår seg på brystet under avslutningsseremonien og kaller dette «the best games ever».

Det har det ikke vært. Ikke i nærheten en gang.

Koronasituasjonen som sendte en rekke ut av OL allerede før det startet var bare starten.

Rammene underveis har vært nitriste. Værforholdene både på langrenn, skikyting, alpint og hopp har ikke bidratt til fair play. At det konkurreres i opp til 1800 meters høyde gjør at man rent genetisk har gjort halve startfeltet uegnet til å kjempe om medaljer.

Men det er sånn som skjer når man legger anleggene til et sted der det i utgangspunktet ikke er passende å drive med vintersport.

På toppen har man hatt ekstrem kulde.

Det er neppe tilfeldig at man har sett menn og kvinner kollapse på verste vis under konkurranser. Også det har vært annet alt annet enn verdig.

Og det verste av alt.

Når man på grunn av ulike omstendigheter ender opp med å la et barn som er blitt dopet av sine vokse ledere delta i OL, så ender man opp med en ekkel smak i munnen.

Og det er en smak som forteller at utøverne som burde ha hovedrollene i mesterskapet bare blir brukt som nyttige idioter av IOC – hvis medlemmer er aller mest opptatt av seg selv og illusjonen om betydningen av de olympiske ringene.

Når det er sagt. Så er det faktisk grunn til å hylle de som trosser denne idiotien. Og faktisk gjør så godt de kan. Innenfor de rammene som er satt.

At koronaisolerte Simen Hegstad Krüger til slutt ender opp med medalje i kortrenn – i stedet for langrenn – betyr lite i et idrettslig perspektiv.

For det er utøverne som holder liv i det eneste som er igjen av den olympiske ideen.

Selve konkurransen.

For uten helter som Krüger hadde det vært umulig å holde ut disse parodiske lekene.