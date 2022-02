Hånende russere med Norge-stikk etter utklassing

Simen Hegstad Krügers gledelige bronse til tross, den nedjusterte femmila under OL i Beijing ble en russisk maktdemonstrasjon.

Dobbeltseier og en nærmest totaldominans på distanserennene under lekene: Seier på Skiathlon, seier på stafetten og triumf i det avsluttende løpet. Kun Iivo Niskanen klarte å ta rotta på russerne og henviste Aleksandr Bolsjunov til sølvplassen på 15 kilometer klassisk.

Likevel er det liten tvil: Bolsjunov er langrenns OL-konge. Tre gull, en sølv og en bronse.

– Jeg er fantastisk fornøyd, overlykkelig, over å ha gull, sølv og bronse. Det er noe som fyller meg med utrolige følelser. Jeg mangler ord for å beskrive hva det betyr for meg. Det er en enormt stor dag. Å sitte her og bli intervjuet med tre gullmedaljer … Det er noe helt annet, sier russeren på pressekonferansen etter bragden.

– Det blir vodka på det russiske hotellet

Bolsjunov gikk til topps til tross for at russerne var alt annet enn fornøyd med juryens avgjørelse om å gjøre femmila om til en konkurranse på 28,4 kilometer.

Avgjørelsen har vakt harme av mange grunner, blant annet fordi avgjørelsen kom seint. Det russiske sinnet handler mer om at de ville, som for så vidt også nordmennene kjempet for, at løpet skulle forbli på den tradisjonsrike lengste distansen.

For som OL-kongen sier:

– Desto hardere forhold, desto bedre for meg.

RUSSISK DOMINANS: Det ble dobbelt russisk på lørdagens forkortede femmil. Foto: Heiko Junge

Klar melding

Det er en kjensgjerning at løypene i Zhangjiakou er av den harde sorten. Kombinert med høyden, kulden og på lørdag; vinden, ble de 28,4 kilometerne av ganske mange referert til som det hardeste løpet de har gått.

Det krever helt spesielle forberedelser. Forberedelser som kanskje ikke Norge har gjort, mener den russiske treneren Jegor Sorinm, som refererte til 30 kilometer i Zhangjiakou som tilsvarende en 50-kilometer i Europa.

– Norge må trene mer og mer i harde forhold særlig, sier Sorin til TV 2.

Spørsmålet var om om han hadde en melding til Norge etter at utøverne fra den russiske olympiske komité har dominert de norske i langrennssporet i Kina.

– Er Norge for lite tøffe?

– Jeg vet ikke detaljer om hvordan de har forberedt seg til OL, men de må nok forandre noe.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum er blitt hånet av sine russiske kolleger underveis i lekene.

– De har køddet mye med at vi tåler ikke russisk vinter, som er det vi har hatt her. Vi får ta en tur til Sibir, småspøker han til TV 2.

– Men har russerne hatt en fordel?

– Det er vanskelig for meg å vurdere. De har hvertfall vært veldig god her. Det er det ingen tvil om. Det er ikke så ofte vi trener i 30 effektive minus. Men det er litt vanskelig å oppsøke også. Det er ikke så mange ganger i Norge at det er mulig å oppsøke de temperaturene.

Avfeiende Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo, som selv fikk medaljesjansene spolert av en trøblete mage, vil ikke uten videre gå med på Sorins premiss.

– Han skal få si hva han vil han. Jeg skal fortsette å trene på de forholdene jeg har trent på. Jeg syns det har fungert bra. I fjor traff vi godt, og jeg føler at jeg har truffet bra i år også. Jeg har gjort alt jeg kan, og det er vel det mesterskapet jeg har tatt flest medaljer i. Totalt sett må vi være fornøyd, selv om vi skuffer både på første og siste distanse, sier Høsflot Klæbo til TV 2.

Faktum er uansett at Norge ikke tar et eneste gull i distanserenn på herresiden.

– Det er selvsagt en stor skuffelse for de norske, men i VM vant de mange gull. Selvsagt har noe forandret seg, men det er bra for langrenn, sier Jegor Soin.

– Jeg er ikke overrasket over det I verdenscupen kjemper vi mot de norske. Kanskje de har vært i bedre form enn oss de siste to verdensmesterskapene. Kanskje vi ikke har gjort gode nok forberedelser til VM, men vi har lært av feilene vi har gjort.

Nytt stikk

Russernes dominans har ikke gått upåaktet hen hos de norske. Hans Christer Holund, som reiser fra OL med to fjerdeplasser og en meget tung opplevelse i det siste løpet, er klar i sin tale.

– Vi må bare innse at her er det noen som er bedre enn oss, som er bedre forberedt. Vi har truffet veldig bra i veldig mange år, men i det mesterskapet her som lag så presterer vi for dårlig, det er ikke vits å bortforklare det, det er bare sånn det er. Så må vi evaluere og se hva vi kan gjøre for å heve oss til neste år.

Da er han på linje med TV 2s langrennsekspert.

– Det er ikke overraskende at noen er bedre forberedt enn Norge når Norge har slurvet med forberedelsene. Når det er OL stiller utlendingene mye bedre forberedt enn i VM. Det har alltid vært slik. Derfor er det ugunstig at Norge slurver med forberedelsene til OL. Vi ser på laginnsatsen både blant kvinnene og herrene at utlendingene er bedre forberedt, sier Petter Skinstad.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det kan også være naturlige forklaringer.

Det forteller den overraskende sølvvinneren Ivan Jakamusjkin.

– Om du ser på Russland er det stort. Det er mange utøvere fra ulike regioner. I langrenn er mange av utøverne fra den nordlige delen av landet, hvor vinterne er harde. De er mer vant til dette fra tidlig barndom til dette været Det eringenting utenom det uvanlige, sier Jakamusjkin, før han følger opp med et dårlig skjult stikk til Norge.

– Kanskje noen av rivalene føler seg mer ukomfortable som en følge av været.