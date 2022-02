– Nå trenger Xenia å se pappaen sin

– Har du vært nær å gå på en smell?

– Nei, det har gått bra, egentlig. Men jeg har ikke hatt en smell før, så jeg vet ikke hvordan faresignalene er, sier Ole Einar Bjørndalen når TV 2 møter ham på skiskytterstadion dagen etter at siste OL-øvelse er unnagjort.

Kinas landslagssjef innrømmer at han er sliten. Parallelt med at OL har pågått har Bjørndalen jobbet knallhardt i kulissene med å få kinesiske myndigheter til å gi laget hans utreisetillatelse til Europa, slik at de kan stå på startstreken i Kontiolahti, Otepää og Holmenkollen.

Myndighetene har sagt nei, men Bjørndalen har nektet å gi seg. Og til slutt lyktes han.

– Det ville nesten vært verre om vi ikke fikk reise ut nå enn at OL ikke har gått så bra, sier han.

– Hvorfor?

– Fordi vi har jobbet i 2,5 år med å få antall kvoteplasser i verdenscupen opp igjen på et nivå som er OK for at Kina kan utvikles som idrettsnasjon. Om vi ikke deltar i de siste verdenscuprundene kan det i stedet bli redusert til under halvparten av det vi har i dag. Og det vil ta tre år å bygge opp igjen. Så jeg er veldig fornøyd med at de gir oss et forsøk, selv om hele teamet er utrolig slitne. Vi har levd i koronakarantene i to år, og det er ganske heavy, sier Bjørndalen.

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor han orker å stå i all motgangen over så lang tid. Sist sesong fikk ikke de kinesiske utøverne lov til å reise ut av landet i det hele tatt, noe som saboterte OL-forberedelsene ganske dramatisk. I tillegg har Bjørndalen og familien knapt kunnet forlate landet selv, fordi det ville tatt for lang tid å returnere.

Ole Einar Bjørndalen (til v.) gratulerte sine landsmenn og tidligere lagkamerater etter stafettgullet i Beijing. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

På treningsøktene må han og kona Darya Domratsjeva alltid delta selv, for hvis ikke gjør ikke utøverne den jobben som kreves for å komme opp på et konkurransedyktig nivå. De må ha trenerens øyne på seg.

– Hvorfor orker du å stå i det med all motgangen? Er det lønna som er så fantastisk, eller toppidrettshodet ditt som elsker en utfordring?

– Når jeg signerer papirer på å gjøre en jobb, og gir et løfte, så står jeg vet det. Det er sjelden jeg gidder å hoppe av en avtale. Jeg er ikke helt den typen, jeg prøver å fullføre det jeg har startet. Selv om jeg ikke greide å fullføre med gode resultater i OL, så fullfører jeg i hvert fall den jobben jeg skal gjøre fram til slutten av mars.

– Har du den samme motivasjonen som trener som du hadde som utøver?

– Du får spørre de jeg har jobbet sammen med, men jeg tror det. Jeg har stått opp 06 om morgenen og jobbet til 22-23 hver kveld.

– Hvor lenge har du holdt på sånn?

– Litt for lenge. Så vi må nok ha en liten pause nå. Vi trenger det, familien trenger det. Jeg kunne nok holdt det gående en stund til. Men Xenia (datteren på 5 år) trenger å se pappaen sin. For selv om vi har vært mye på tur sammen, og vært mye sammen, så har det ikke vært tid sammen, sier Bjørndalen.

– Hvordan takler en 5-åring å bo her?

– Det er imponerende hvordan barn kan tilpasse seg. Xenia har vært i godt humør hele tida. Hun lærer ting så fort, og selv om vi har vært i en pandemi, har hun opplevd så masse. Vi har vært på fantastiske steder langt oppe i fjellene, i naturreservat med masse dyr. Hun har sett kameler og ulver, alt mulig. Hun har trivdes veldig bra, sier han.

– Men vi må bruke mer tid sammen, vi er nødt til det. Hun er i en viktig alder. Jeg husker selv da jeg begynte å nærme meg 7-8-9 år, det er en alder som er helt avgjørende for hvor du havner i livet. Alt som gis av informasjon til barn slukes rått. De lærer så fort. Det er viktig å ta seg tid til familien.

Arbeidsmengden tærer

Bjørndalen legger ikke skjul på at de voldsomme arbeidsmengdene tærer på, ikke minst hos kona.

– Uten familien hadde jeg nok ikke holdt ut dette her, det hadde ikke gått.

– Orker Darya mer av dette?

– Ikke på det nivået vi har vært på nå, nei. Det går ikke. Men da handler det ikke bare om mengden jobb, men at det også må gi resultater. Det er derfor vi holder på med dette. Bare det å eksistere og møte opp på jobb funker ikke. Hvis vi skal fortsette i en trenerrolle her, så må det gi resultater.

– Og da mener du topp 10 og pallen?

– På sikt er det jo det. Men man får som fortjent etter hva man legger ned av trening. Det er ikke mengden som avgjør resultatene, men kvaliteten, sier Bjørndalen.

Ole Einar Bjørndalen hilste på de norske gullvinnerne etter stafett skiskyting 4x7,5 km menn i Zhangjiakou under vinter-OL i Beijing 2022. Gullaget besto av Johannes Thingnes Bø,Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Tarje Bø. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Han har hatt med seg flere nordmenn i trenerteamet, som Tobias Torgersen og Erik Kulstad, samt den franske skytetreneren Jean-Pierre Amat.

– Generelt tror jeg nok de fleste ville gitt blaffen etter ganske kort tid. Det tror jeg, svarer Bjørndalen på spørsmål om det er vanskelig å få andre til å ofre like mye som ham selv.

– Jeg ser det på resten av trenerteamet. Det har vært ganske tøffe diskusjoner for å få dem til å bli. Konsekvensen da er jo at jobben er over, hvis man avslutter litt for tidlig. Det er knallharde krav, men sånn er det når man har OL som mål. Da stilles det store krav til trenerteamet.

Kritisert av Amnesty

Kinesernes mål for OL på hjemmebane var skiskyttermedalje. Det var de milevis unna å klare. Det beste resultatet i en individuelt renn var Fangming Chengs 22. plass på jaktstarten. På kvinnestafetten ble Kina nummer 12.

– Har du fått beskjed om kineserne ønsker deg med videre?

– Jeg har ingen anelse. Det har jeg ikke fått noen tilbakemelding på. Vi får se, jeg kjører sesongen ut, gjør en god evaluering, og så får vi se om de er interessert i å jobbe videre.

– Bryr de seg om skiskyting etter OL, da?

– Skiskyting og langrenn håper jeg... det ser ut som det fortsatt er viktig. For de trenger å aktivisere det kinesiske folket til å drive med vinteridrett. Så jeg tror det fortsatt er viktig for kineserne, svarer han.

Samtidig har Bjørndalen også fått kritikk fra organisasjoner som Amnesty for at han lar seg bruke av et diktatur.

– Bryr du deg om den type kritikk? Kunne du tatt en trenerjobb et annet sted?

– Verden er litt større enn Norge. Jeg prøver å se det i et litt større bilde. Mitt hjerte ligger i skiskyting, spesielt for den jobben IBU holder på med. Det er en fantastisk idrett, som er ekstremt stor i Europa. Jeg prøver å tenke større og tror det er fint å få med litt flere nasjoner også. Et stort land som Kina kan være viktig for skiskyting. Det samme er prøvd andre steder i verden også. Vi må se litt større enn bare fem millioner mennesker i Norge, svarer Bjørndalen