Advarer mot vinterferie-tabbe

Med høye strømpriser er det lurt å være bevisst. Det er oppvarming av bolig som utgjør klart mest av strømforbruket, og derfor kan det lønne seg å senke gradene i boligen din.

I disse dager drar mange nordmenn på vinterferie, og da er det fornuftig å skru ned temperaturen i hjemmet mens du er på tur. Tryg Forsikring advarer imidlertid mot å slå av varmen i rom med vannrør mens du er bortreist.

– Blir det frost utendørs, kan vann i rør i kalde rom fryse til is. Det kan gi store vannskader hvis røret sprekker etterpå, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg i en pressemelding.

Forsikringsselskapets anbefaling er at du minst har 10 grader i rom hvor det går vannrør.

– Regningen kan bli høy

Daglig leder Axel Heydari i 24/7 Rørleggervakten forteller i pressemeldingen at de daglig ser eksempler på strømsparing som kan føre til frost- og vannskader.

– Etter at strømprisene gikk i taket og vinterkulda satte inn, har vi så og si daglig hatt oppdrag hvor vi ser kunder forsøke å spare penger ved å slå av all varme og lukke alle ventiler i rom med vannrør, sier Heydari.

Daglig leder i 24/7 Rørleggervakten, Axel Heydari. Foto: Rørleggervakten

Han har forståelse for at mange kjenner på at de ikke har råd til å opprettholde en viss varme i alle rom, men advarer samtidig mot at dette kan bli dyrt i lengden.

– Dersom vannet fryser og det ender med vannskader når frosten tiner og røret sprekker, kan regningen bli høy. I Oslo ser vi mange vannrør fra 50-tallet i gamle bygårder, ofte rett ved siden av en luftventil. Uten noe varme her er faren for frosne vannrør ekstra stor, noe som i verste fall kan ende med en dyr totalskade, sier Heydari.

– Dessverre en økning

I 2021 opplevde Tryg Forsikring en økning på 20 prosent i antall frostskader som ga vannskader. Ifølge selskapet ligger den totale erstatningskostnaden for hele bransjen for vannskader i 2021 an til å bli rekordhøy, på over 3,5 milliarder kroner.

– Vi ser en klar økning i antall vannskader også hos våre næringslivskunder, og vi vet at mange små- og mellomstore bedrifter i perioder nå skrur av varme der de kan for å unngå altfor store strømutgifter, sier Brandeggen.

Tryg frykter at det vil bli mange vannskader som følge av at man vil spare penger og venter til det siste med å sette på varme.

– Det er dessverre en konsekvens av at mange bedrifter er rammet hardt, og enkelte må velge mellom å spare strøm eller i verste fall risikere opphør, sier Brandeggen.

Varmtvannsbereder

Heydari i 24/7 Rørleggervakten sier det særlig er én ting kundene er opptatt av om dagen – varmtvannsberederen.

– De lurer på om de kan slå den av, eller opp og ned i deler av døgnet. De har jo skjønt at den drar en god del strøm. Faren ved å justere dette selv er at man risikerer legionellabakterier i vannet, sier Heydari.

FHI skriver at temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 grader, ettersom legionellabakteriene da vil dø raskt.

– Gjennomspyling av dusjen med 70 grader vann i fem minutter fire ganger i året, og regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 grader, for eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot legionellabakterier. Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 grader, opplyser FHI.

– Folk må altså være helt sikre på hva temperaturen i varmtvannsberederen er til enhver tid, og derfor anbefaler vi ikke slike drastiske grep for å spare strøm. Kjøp heller en ny varmtvannsbereder dersom den du har er 10-15 år, oppfordrer Heydari.