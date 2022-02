USAs visepresident: – Russland sprer løgner og desinformasjon

– Nasjonale grenser må ikke forandres med makt, sa visepresident Kamala Harris i sin tale under sikkerhetskonferansen i München.

Hun brukte sterke ord mot Russland. Både om situasjonen i Øst-Ukraina og på grensen mellom Russland og Ukraina.

– Vi mottar rapporter om hva som ser ut som provokasjoner. Og Russland sprer desinformasjon og løgner.

Besøket på sikkerhetskonferansen i Munchen er den femte utenlandsreisen Harris foretar som visepresident.

Ingen offisielle representanter for Russland deltar i år på konferansen.

Krisen og den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland overskygger alle andre temaer på konferansen.

– Må ikke undervurderes

Harris trakk fram samholdet i NATO i sin tale.

– I dag er USA og våre allierte partnere tettere enn noensinne. Vår styrke må ikke undervurderes. For den ligger i vårt samhold, sa hun.

Hun sa at USA gjør mer enn å forberede tøffe økonomiske konsekvenser for Russland ved en invasjon av Ukraina.

– Vi vil ikke stoppe med økonomiske sanksjoner. Vi har tatt skritt for å styrke vårt nærvær på NATOs østlige flanke.

Ifølge Harris er 6.000 nye amerikanske soldater nå på plass blant annet i Polen og Tyskland.

Hun sa det ikke vil bli aktuelt å gi militær hjelp til Ukraina ved en krig.

– Vi vil ikke kjempe inne i Ukraina, men vil forsvare alle biter av NATOs territorium.

Hun understreket at NATOs artikkel 5 er hellig både for henne og for president Joe Biden.

NATOs artikkel fem betyr at et angrep på et medlemsland er et angrep på alle. Det medfører at alle har plikt til å stille opp for hverandre. Ukraina er ikke medlem av NATO, men er en alliert av forsvarsalliansen.