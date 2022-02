Slår tilbake mot ryktene

Den svenske kongefamilien har denne uken måttet avvise de mange ryktene som florerer i svensk presse om at kronprinsesse Victoria og prins Daniel skal skilles etter nesten tolv år sammen.

– Vi har fått vite at det er en omfattende negativ ryktespredning angående vårt private forhold. Det spres påstander om svik i forholdet og en forestående skilsmisse, skriver det svenske kongehuset, signert Victoria og Daniel, på Instagram lørdag formiddag.

– For å beskytte familien vår, ønsker vi å gjøre det klart, en gang for alle, at ryktene som nå spres er helt ubegrunnede, skrives det videre.

Det er svært sjelden at kongefamilien kommenterer rykter og spekulasjoner offentlig.

Kommunikasjonssjef ved det svenske hoff, Margareta Thorgren, har tidligere sagt til Aftonbladet at mediene må slutte å spre falske nyheter om kronprinsparet.

– Alle seriøse nyhetsmedier bør tenke på hvordan de bruker opplysninger som er fullstendig falske, sa hun den gang.

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel ble gift i 2010, og feirer tolv år sammen 19. juni i år. Sammen har de to barn, prinsesse Estelle og prins Oscar.