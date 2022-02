Vil ikke gjøre som Johaug: – Nostalgisk kan man bli senere

– Jeg prøver faktisk å ikke tenke så mye på det, for da blir jeg litt lei meg. Det har vært livet mitt nå i 15 år, og jeg vet at det ikke blir noe mer OL for min del, sa Johaug på fredagens pressekonferanse.

– Det er en spesiell atmosfære og stemning i et OL, som du ikke får i et VM. Det er jo rart. Samtidig nyter jeg hvert sekund her, jeg er så heldig som har fått med meg to gull, som har vært en drøm. Det gjelder å ta vare på øyeblikkene, fortsatte skidronningen.

Mens Johaug uttrykte tristhet for at dette er hennes siste OL, hadde Charlotte Kalla ingen planer om å gjøre det samme da hun møtte pressen i Zhangjiakou lørdag morgen.

– Det er ikke noe spesielt med det. I morgen skal jeg ta på meg startnummeret. Jeg har lyst å få ut så mye som mulig, og kjenne at jeg er fornøyd med at jeg har kunnet gi det jeg har i kroppen, sier den svenske langrennsstjernen.

– I morgen avslutter både du og Therese Johaug deres OL-karrierer, hva tenker du om det?

– Det gjelder å ta en dag av gangen og forsøke å få ut mest mulig. Nostalgisk kan man bli senere, svarer Kalla på spørsmål fra TV 2.

Ikke bekymret for været

Kalla understreker at det har vært viktig for henne å legge følelsene til side under OL. De får hun kjenne på siden.

– For meg har det vært viktig i løpet av alle årene jeg har fått spørsmålet "hvor lenge skal du holde på?". For meg er det viktig å fokusere på prestasjonene. Den dagen jeg velger å slutte får jeg ta meg tid til å se tilbake. Først vil jeg fokusere på å gi alt på tremila.

Og på tremila har svenskene planer om å markere seg. Verken vind eller kulde virker å bekymre dem.

– Det er spesielle forhold, men det har det vært hele tiden så det er ikke noe nytt for oss. Vi er forberedt og nesten litt vant med at det blåser litt oppe på stadion, sier Emma Ribom.

Ebba Andersson tror søndagens tremil blir utenom det vanlige, men er klar for å gi alt.

– At det blir sånn er jeg og alle andre her veldig innstilt på, understreker hun.

Følger Johaugs taktikk





Andersson har både håp og tro om å være med i medaljekampen, og kan melde om stigende form gjennom OL.

– Slik har det fortsatt også når det har vært konkurransefri for min del. Som alltid tenker man at man har sine beste løp fremfor en, så jeg er optimistisk for morgendagen. Men for å henge med i medaljestriden, vil Andersson følge Johaugs taktikk.

Johaug har flere ganger i løpet av OL lagt vekt på viktigheten av å disponere kreftene i de harde OL-løypene.

– Therese gir som alltid på fra start, det gjør jeg selv også ofte. Men man må ta en runde med seg selv og se om det er verdt det eller ikke, og hvilken skade det kan gi kontra gevinst. Skulle man presse seg litt for mye i disse løypene blir det nok en altfor stor pris å betale. For min del kommer det til å handle om å gjøre et veldisponert løp og bruke de kreftene jeg har så bra som mulig, forklarer Andersson.

– Hvem blir dine største konkurrenter?

– I og med at kommer til å bli viktig å balansere kreftene sine på riktig måte, så er jo Therese den største favoritten. Det er også basert på det hun har prestert i dette mesterskapet, den formen hun har vist, men så må man også tenke på at tremila er en distanse som gjennom karrieren har vært en av hennes absolutt beste distanser, sier Andersson og understreker:

– Så det er vanskelig å ikke peke ut henne som favoritt til gullet. Men når det kommer til å kjempe om medalje, er det mange som har vist god form her.

Medaljemuligheter, ja. Men gullmulighetene ser ikke Andersson like lyst på.

– Hva skal til for å slå Therese?

– For meg, om det skulle skje, så handler det om at jeg må prestere over den formen jeg har akkurat nå, sier Andersson og ler.

– Såpass sterk er Therese.