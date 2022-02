I Danmark kan politiet beslaglegge bilen din, om du blir tatt for det man mener er svært uansvarlig kjøring. Det er flere overtramp som kan ende med at bilen blir beslaglagt. Blant annet om det kjøres i 200 km/t eller mer.

Det nye lovverket trådte i kraft i mars i fjor.

I oktober i fjor ble en 32 år gammel mann bosatt i Stavanger målt til 236 km/t på motorveien rundt 20 kilometer fra Hirtshals. Han var på vei hjem til Norge med sin nyinnkjøpte Lamborghini Huracan Performante Spyder. Men til Norge har bilen aldri kommet.

Politiet beslagla nemlig superbilen på stedet.

Nå har saken vært oppe i retten i Hjørring – og mannen ble der dømt 20 dagers fengsel, tap av førerkortet og forbud mot å reise til Danmark i seks år.

Ja, og i tillegg får altså ikke 32-åringen tilbake bilen sin, skriver Nordjyske.dk.

Med 640 hestekrefter er Huracan Performante Spyder en av verdens råeste cabrioleter.

Anker saken

32-åringen er ikke enig i at det var han som kjørte bilen. Han mener dommen er feil – og at det slett ikke er han politiet har målt til over 200 km/t. Ifølge Nordjyske vil han anke saken sin til EU-domstolen.

Hvis det ikke blir gjennomslag i ankesaken, blir det kun med noen timers eierskap for 32-åringen.

Huracan Performante Spyder er en toseters cabriolet med hele 640 hestekrefter. Den gjør 0-100 km/t på 3,1 sekunder - og har en toppfart på 325 km/t.

Grisekjørt? Da kan bilen bli beslaglagt og solgt på auksjon

Mange biler konfiskeres

Nordjyske har tidligere skrevet at det blir konfiskert en bil hver fjerde dag i Nordjylland. Vanligvis er det store, tyske premiumbiler som beriker politiets garasje og senere blir solgt på auksjon.

Det er i utgangspunktet fire kriterier for at bilen kan konfiskeres:

Hvis man kjører over 200 km/t, uansett hvor høy fartsgrensen er. Maksimal fartsgrense i Danmark er 130 km/t.

Hvis man kjører over dobbelt så fort som fartsgrensen og farten er over 100 km/t. Med andre ord mister man ikke bilen med 80 km/t i en 40-sone, men den ryker med 120 km/t i en 60-sone.

Hvis man har over 2,0 i promille. Danmark har en promillegrense på 0,5 (den norske er på 0,2).

I tillegg gjelder egne regler hvis råkjøringen fører til at noen blir drept eller skadd.

Her kan du lese mer om den nye loven i Danmark

Synes det er urimelig

Ordningen gjelder også om noen har lånt bort bilen – og, som saken vi omtaler over – biler som ikke er registrert i Danmark. Dette har det vært en rekke eksempel på, allerede.

Men det finnes kritiske røster til ordningen. Blant annet mener leasingselskapene at det er urimelig at de skal bli belastet i forbindelse med råkjøring.

Etter det vi erfarer finnes det ingen planer om å innføre noe lignende system med beslag og salg av bil her i Norge.

Video: Her kan du se - og høre en spinnvill Huracan i aksjon:

Det var kanskje ikke så rart politiet fikk flere tips...