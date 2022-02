Stoltenberg advarer: – Dette er farlige dager for Europa

MÜNCHEN (TV 2): Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte om den spente situasjonen i Europa under talen på sikkerhetskonferansen i München.

– Vi ber igjen Russland om å gjøre det de sier og trekker troppene tilbake fra grensen mot Ukraina. Det er ikke for sent for Moskva å snu, sa Stoltenberg.



Stoltenberg bruke talen til å advare om faren for krig.

– Dette er farlige dager for Europa. Vi vet ikke hva som vil skje, men faren for konflikt er stor.

Han trakk også fram samholdet i NATO i den vanskelige tiden.

– La meg være tydelig. Det er ikke noen førsteklasse-medlemmer i vest og andreklasse-medlemmer i øst. Vi er alle medlemmer av NATO. Vi står sammen og forsvarer hverandre.

Fikk pris

Stoltenberg fikk mange gode ord på veien, da han mottok Ewald von der Kleist-prisen på Münich Security Conference lørdag morgen.

Prisen er en årlig pris, som tidligere blant annet er gitt til FN.



Von der Leyen trakk fram Stoltenbergs fortid som AUF-leder og hvordan han endret ungdomsorganisasjonens NATO-syn med sin sjarm.

PRIS: Jens Stoltenberg mottok pris under sikkerhetskonferansen i München. REUTERS/Andreas Gebert Foto: Reuters / Andreas Gebert

– Takk for de vennlige ordene, Ursula. Takk også for samarbeidet gjennom disse årene, forholdet mellom NATO og EU har aldri vært bedre, sa Stoltenberg.

Da EU-president Ursula von der Leyen ble introdusert som prisutdeler, kom det fram at hun var god til å danse.



Stoltenberg repliserte at han nå skulle prøve seg på en dans med EU-presidenten. Kleist-prisen har fått navn etter grunnleggeren av sikkerhetskonferansen i München.