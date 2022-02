Nådeløs dom: – Utlendingene er bedre forberedt

Simen Hegstad Krüger tok bronse på «femmila» lørdag formiddag. Lave temperaturer og vindkast gjorde at løypa ble kortet ned til 28,4 km. TV 2-ekspert Petter Skinstad mener den avgjørelsen toppet et lagmessig svakt mesterskap for Norge.

GULLSKO: Aleksandr Bolsjunov vant foran landsmannen Ivan Jakimusjkin. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– En latterlig avgjørelse. Det vitner om null forståelse for femmilas betydning. Kan du gå tre mil, kan du gå fem. Det er en hån mot langrennssporten og kongeøvelsen. Det er også en hån mot utøverne. Juryen ødela femmila i fjor. Nå gjør de det igjen, sier Skinstad.

– Utlendingene er bedre forberedt

TV 2-eksperten sitter kun igjen med skuffelse etter herrenes siste øvelse.

– Norge treffer ikke med lagtaktikk, med timing for skibytte, det var magetrøbbel for Klæbo og Norge hadde heller ikke like gode ski som Russland. Da blir det tøft, sier Skinstad.

– Det blir vodka på det russiske hotellet

Han mener det er flere grunner til at Norge, tross sprintgull og lagsprintgull, har feilet i OL.

– Det er ikke overraskende at noen er bedre forberedt enn Norge når Norge har slurvet med forberedelsene. Når det er OL stiller utlendingene mye bedre forberedt enn i VM. Det har alltid vært slik. Derfor er det ugunstig at Norge slurver med forberedelsene til OL. Vi ser på laginnsatsen både blant kvinnene og herrene at utlendingene er bedre forberedt, sier han.

Kritisk til forberedelsene

Skinstad peker på tre konkrete ting Norge burde gjort annerledes.

– Høyde. Det burde vært igangsatt et høydeprosjekt etter forrige OL. De burde holdt seg til det både forskning, erfaring og tidligere mesterskap viser har fungert. Kompetansen finnes både blant trenere, aktive og Olympiatoppen, sier Skinstad.

– De burde vært bedre forberedt på ski. Det nytter ikke skylde på pandemi, for det er kalde forhold i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. De kunne kjørt bil og testet. Jeg synes ikke vi har hatt i nærheten av de skiene vi vanligvis har, sier Skinstad.

– Det tredje punktet er smittevern og oppladning i forkant av mesterskapet. Det burde vært løst på en helt annen måte. Det skaper en usikkerhet og uro i troppen. En av våre beste damer sitter hjemme og ser på. En annen dame er knust fordi hun ikke får lov til å reise ned selv om hun er frisk. Vi mister en åpenbar medaljekandidat og viktig stafettmann i Krüger fordi det slurves. Det påvirker hele troppen, sier han.