Klæbo om smellen: – Jeg har vært mer på do enn jeg har sovet

«Femmila» ble en fiasko for Johannes Høsflot Klæbo (25), som måtte bryte halvveis. Etter rennet forklarte han hvorfor.

Litt over midtveis i den forkortede «femmila» på 28,4 kilometer brøt Johannes Høsflot Klæbo da han hadde et drøyt minutt opp til tetgruppen.

Etter fiaskorennet forklarer trønderen hvorfor det ble som det ble. Oppladningen var alt annet enn ideell.

– Først og fremst kjedelig, selvfølgelig. Det er en distanse og en øvelse jeg hadde sett frem til og gledet meg til. Å bli satt på sidelinjen sånn er kjedelig. Det er en del av gamet, dessverre, men sånn er det bare, sier Klæbo til TV 2, og legger til:

– Det har vært jævlig da. Jeg satt mer på «ramma» enn jeg sov. I går lå jeg på sengen hele dagen og prøvde å drikke noe cola bare for å få stabilisert noe. Det var håpløst.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum snakket med Klæbo flere ganger i løypen.

– Han var ikke seg selv der ute. Han var svimmel. Han klarte ikke å ha fokus på ski eller noen ting. Han knekker en stav der også... Det var røft, sier Nossum til TV 2 om Klæbo.

– Det er helt ekstreme forhold

Klæbo hadde allerede før start lørdag bestemt seg for at han ikke skulle fullføre en hel femmil. Da distansen ble kortet ned ble lysten til å prøve likevel stor.

– Jeg gjorde det jeg kunne og levde egentlig i troen helt til i morges at jeg ikke skulle stille til start, men da det ble 30 kilometer da klarte jeg ikke å la være å ta den sjansen. Jeg måtte prøve. Vi har ikke noen reserve her uansett, så jeg føler ikke at jeg tok plassen til noen. Da tok jeg en sjanse, og det gikk fryktelig dårlig, sier Klæbo.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug Jr. mener det var lurt av Klæbo å bryte.

– Han vet det kommer løp senere i vinter som han kan vinne, sa Northug da Klæbo kastet inn håndkledet.

Simen Hegstad Krüger gikk rett fra koronaisolasjon til OL-bronse på den spesielle distansen. Aleksandr Bolsjunov vant foran landsmann Ivan Jakimusjkin.

Fornøyd med OL

Klæbo reiser dermed fra OL med to gull, på individuell og teamsprint, i tillegg til sølv på stafett og bronse på skiathlon. 25-åringen er tilfreds med medaljesankingen når han oppsummerer de olympiske legene i Beijing.

– Det er det mesterskapet jeg har tatt mest medaljer i, så jeg er fornøyd. Selv om vi skuffer på første distanse og siste, sier Klæbo.

MEDALJEFANGST: Johannes Høsflot Klæbo reiser hjem fra Beijing med to gull, ett sølv og en bronse i bagasjen. Foto: Torstein Bøe

Sjekk ut Norges gulloversikt her!