Fra å være primitive arbeidshester, har de fleste pickupene fått mye mer personbil-faktor de siste tiårene. Det betyr komfort og kjøreegenskaper av et helt annet kaliber enn tidligere – samtidig som lasteplan og praktiske egenskaper er i behold.

Ford Ranger er et godt eksempel på det. Og det setter kundene tydeligvis pris på. Dagens Ranger er Europas mest solgte pickup. Den er også en storselger i Norge.

Nå er det klart for en ny generasjon. Den kommer også i Raptor-utgave. Ford oppsummerer den selv med fire ord: Sterkere, tøffere, raskere, smartere. Dette skal være den mest avanserte og hardføre Rangeren noensinne, bygget for å kunne prestere maksimalt under tøffe forhold.

288 hestekrefter

Ranger Raptor vil være den første varianten av neste generasjon Ranger som lanseres i Europa. De første kundeleveringene starter i fjerde kvartal 2022.

Her får vi blant annet en helt ny twin-turbo 3-liters V6 bensinmotor. Den er tunet av Ford Performance, leverer 288 hestekrefter og har maksimalt dreiemoment på 491 Nm. Den nye motoren vil dermed levere mye mer krefter og ytelse enn dagens 2-liters dieselmotor, selv om denne også vil bli tilgjengelig for det norske markedet fra 2023.

Den nye twin-turbo 3.0-liters V6 EcoBoost-motoren har en kompakt sylinderblokk som er produsert i grafittjern. Det gjør motoren opptil 75 prosent sterkere enn ved bruk av støpejern.

Pickuper holder seg merkelig godt i verdi

Ford Ranger Raptor blir tilgjengelig i Norge til høsten.

Ingen lydbegrensninger

Et nytt anti-lag-system sørger for at turboladerne i motoren roterer i opptil tre sekunder etter at sjåføren har fjernet foten fra gassen. Det gjør at du kan få raskere akselerasjon ut av kurver og ved girskift når du igjen trykker på gasspedalen. For ytterligere å optimalisere ytelsen, er motoren programmert med en egen turboladingsprofil for hvert av de 10 girene i automatgirkassen.

For å ha et lydbilde som matcher ytelsene, kommer Ranger Raptor med elektronisk kontrollert aktivt eksossystem. Sjåføren kan velge mellom fire forskjellige motorlyder med en knapp på rattet, eller bruke et kjøremodus som har det ønskede lydbildet. Blant annet stillhet, noe naboene kanskje setter pris på når du skal avgårde tidlig på morgenen.

I motsatt ende: Baja, som omtales som den mest slående eksoslydprofilen både i volum og lydbilde. I Baja-modus oppleves systemet helt uten lydbegrensninger - bare ment for bruk i terreng. For å kunne kjøre i tøft terreng i høy hastighet, har Fords ingeniører redesignet hjulopphenget.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Syv kjøremodus

Understellet godt beskyttet. Beskyttelsesplaten foran består av 2,3 mm tykt høyfast stål. Denne platen i kombinasjon med beskyttelse for motor og drivverk skal skjerme nøkkelkomponenter som motor og drivverk ved kjøring i tøft terreng.

For første gang får Ranger Raptor et avansert permanent firehjulstrekksystem med elektronisk kontrollert to-trinns fordelingskasse. Dette kombineres med differensiallås både foran og bak.

Pickupen kommer med syv forskjellige kjøremodus og inkluderer Baja-modus. Har tilpasses bilens elektroniske systemer for å levere maksimalt i høy hastighet i terreng.

Ikke mye som minner om arbeidsbil i dette interiøret.

Cruisekontroll for terreng

De forskjellige kjøremodusene påvirker både motor, girkassen, når ABS slår inn, stabilitetskontroll, den aktive eksosventilaktiveringen, styring og gassrespons. I tillegg endres også visningen på det heldigitale instrumentpanelet og den midtstilte berøringsskjermen – både når det gjelder kjøretøyinformasjon, måleinstrumenter og fargetema etter det valgte kjøremoduset.

Ranger Raptor kommer også med det Ford kaller Trail Control, en cruisekontroll for kjøring i terreng. Sjåføren velger en hastighet under 32 km/t og bilen regulerer selv akselerasjon og bremsing, mens sjåføren kan konsentrere seg om å styre bilen gjennom vanskelig terreng.

Matrix LED-hovedlys skal gi Ranger Raptor bedre lys enn noensinne. Den kommer med prediktive kurvelys, blendingsfrie fjernlys og autodynamisk nivåregulering som sikrer optimal sikt. Bak sørger LED-baklyktene for den samme lyssignaturen som den har foran, samtidig som bakstøtfangeren i Precision Grey med integrert stigtrinn og hengerfeste er plassert høyt for ikke å redusere avgangsvinkelen ved kjøring i ulendt underlag

Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Ford har utviklet en egen cruise controle til offroad-kjøring.

Pris

Inne i bilen er Raptor Ranger utstyrt med såkalt jagerflyinspirerte sportsseter. Oppvarmet Premium sportsratt i skinn med rattgir i støpt magnesium er også på plass. Det samme er 12,4-tommers heldigitalt instrumentpanel og 12-tommers berøringsskjerm i midten. Fords SYNC 4A infotainmentsystem har trådløs Apple CarPlay og Android Auto-tilkobling.

Raptor-navnet stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor Ford har utviklet høyytelses-pickuper og nyttekjøretøy siden den første generasjon F-150 SVT Raptor, som var optimalisert for høy hastighet i terreng. Med dagens Ranger Raptor ble Raptor-modellen tilgjengelig også for andre globale markeder i 2018, deriblant Europa.

Salget av Ranger Raptor starter nå, bilen koster fra 852.250 kroner.

I Norge: Bilen som nesten er for stor for McDonalds

Video: Her sjekker vi Baja-modus på dagens modell