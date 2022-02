Raser mot OL-juryen: – Ødelegger åtte års trening

Følg «femmila» med Petter Northug Jr. og Marius Skjelbæk her!

TV 2s langrennsekspert Petter Northug Jr. er svært kritisk til FIS' avgjørelse om å korte ned lørdagens OL-femmil fra nettopp fem mil til 28,4 kilometer.

Arrangøren legger været til grunn for avgjørelsen, men Northug mener det ikke er grunn nok til å korte ned den ikoniske avsluttende langrennsdistansen for herrene.

– Fult mulig å gå 28KM, men ikke 50KM?! Avlys eller utsett. Ingen utøver vil vinne en olympisk 50KM som er korta ned til 28KM, skriver Northug på sin Twitter-konto lørdag morgen.

– Det er også et poeng at utøvere som er bedre på tremil enn femmil ikke er på start i dag, sier Northug i TV 2s livesending.

Northug er svært skuffet over at OL-femmila, som man kun får se hvert fjerde år, ikke blir en femmil. Han mener det er et suverent høydepunkt for publikum og utøvere.

– Jeg la meg i går og gledet meg til å se femmila. Det får jeg ikke se i dag, og det føler jeg FIS ødelegger, sier vinneren fra femmila i OL i Vancouver i 2010.

– Det er helt ekstreme forhold

Ekspertkollega Petter Skinstad mener endringen på distansen ødelegger for både utøvere og kredibiliteten til OL.

– For en forbanna vits! Enten er det for kaldt og/eller farlig, eller så er det ikke det. Fatter ikke at det går an å holde på sånn, i hvert fall ikke i et OL! Ødelegger åtte års trening for gutta som har trent mot dette siden forrige mulighet i 2014! skriver TV 2s langrennsekspert på Twitter.

Norgesvenn Andrew Musgrave, som konkurrerer for Storbritannia i OL, var blant utøverne som kom med krass kritikk mot arrangøren før start.

FIS have just shortened the Olympic 50km to a 28km because it's a bit cold and windy. I don't see that that will make it any warmer or less windy.🤷‍♂️ What a f@*king joke! — Andrew Musgrave (@musgraveandrew) February 19, 2022

Hadde gledet seg til kollapser

Northug mener å korte distansen med 21,6 kilometer kan føre til betydelige endringer på resultatlisten. Blant annet tror han nedkortingen er en fordel for Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi får et helt annet type løp. På en femmil med så mange høydemeter skiller det mye den siste milen. Det er mange som får det, sier Northug, og legger til:

– Vi kunne sett noen utrolige tv-bilder der folk nesten kollapser og får det skikkelig. Det hadde jeg gledet meg til å se.

KAN HA FORDEL: Petter Northug Jr. mener at Johannes Høsflot Klæbo kan tjene på at det blir 28,4 kilometer i stedet for 50 kilometer langrenn lørdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

I stedet for å gå fem mil, skal herrene nå gå fire runder à 7,1 kilometer. Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo går for Norge.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at de er fornøyde med avgjørelsen og at de norske langrennsløperne er klare for en annerledes konkurranse.

– Gutta våre ligger nå på madrasser inn på rommet og gjør seg klare til å gå en tremil. Det er det de er her for. De nullstiller helt og er klar for å gjøre jobben som skal gjøres, sa Bjervig til TV 2 før rennstart.

