Simon (35) ble drept av hai – nå ber familien om at rovdyret vernes

Dødsulykken i Sydney tidligere denne uken var det første dødelige haiangrepet i Australia på nesten 60 år. Nå kommer familien med et overraskende ønske.

Familien til britiske Simon Nellist (35) som ble drept i et haiangrep i Sydney denne uken insisterer på at han ikke hadde ønsket at rovdyret skulle bli drept, skriver Daily Mail Australia.

– Jeg tror ikke Simon vil at haien skal drepes. Han elsket naturen, sier tanten hans Jacqui Seager (62) til avisen.

HAIANGREP: Familien til Simon Nellist, som ble drept av en hvithai i Sydney-området onsdag, vil ikke at haien blir drept. Illustrasjonsfoto: Andrew Fox / Rodney Fox Shark Expeditions / AFP / NTB

– Dette er bare et uhell, og viser at man ikke kan ta livet for gitt.

Nellist ble angrepet fra havdypet av en stor hvithai ved stranden Little Bay utenfor den australske storbyen onsdag ettermiddag lokal tid. Han var ute for å å trene til et veldedig svømmearrangement som han skulle delta i da angrepet skjedde.

Til tross for at flere var vitne til den grusomme hendelsen, var det ingenting som kunne gjøres for å redde livet hans. Politiet måtte senere plukke opp levningene av ham i havet.

LITTLE BAY: En mann går langs klippene ved stranden Little Bay, hvor britiske Simon Nellist ble angrepet av hai onsdag. Myndighetene har satt inn angeliner i et forsøk på å fange den gigantiske hvithaien som slukte Nellist. Foto: Muhammad Farooq / AFP / NTB

Ifølge øyevitner var angrepet uprovosert, noe som er svært sjeldent. Hai holder seg som regel på avstand da mennesker normalt ikke er noe de spiser.

Skulle gifte seg

Nellist var en erfaren dykkerinstruktør som flyttet til Australia for seks år siden. Han hadde tidligere tjenestegjort i Afghanistan for det britiske militæret og skulle gifte seg til sommeren med sin forlovede Jessie Ho.

De to skulle egentlig giftet seg i fjor, men bryllupet ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Briten hadde en stor forkjærlighet for havet og Facebook-bilder viser en fornøyd Nellist under vann som smiler til kamera.

– Dette er ikke første gang Simon har svømt for så å se haier, men han ville fortsatt ut og svømme. Det er modig, sa tanten om nevøens svømmeglede.

DYKKE-ENTUSIAST: Simon Nellist (35), som ble drept av hai i Syndey denne uken, var selv en erfaren dykkerinstruktør. Foto: Shutterstock

Onsdagens angrep er det første dødelige haiangrepet i Sydney siden 1963, og har ført til stor mediedekning over hele verden. Det har også satt fart i debatten rundt Australias haier og hvorvidt de er farlige for svømmere.

Flere har så langt tatt til orde for at rovdyret som drepte Nellist selv blir fanget og drept, og allerede torsdag begynte myndighetene i New South Wales arbeidet med å sette opp hainett og agn i området hvor ulykken skjedde.

I tillegg har de sendt ut flere droner i søket etter haien, uten hell.

Stranden Little Bay, og nærliggende badesteder ble stengt i to dager etter dødsulykken, og folk ble anbefalt å holde seg unna vannet.

ADVARER: Et skilt ved stranden Little Bay advarer svømmere om å bade etter onsdagens dødelige haiangrep. Foto: Muhammad Farooq / AFP / NTB

Kritisk til bruk av hainett

Bruken av hainett er svært kontroversiell. Til tross for at de er ment til å forhindre at haier etablerer permanente habitat ved badestrender, har flere haier dødd i dem samt annet dyreliv.

Ifølge tall fra myndighetene i New South Wales var kun 40 av totalt 375 sjødyr fanget i Sydneys 51 hainett målartene hvithai, oksehai eller tigerhai. Det er kun litt over 10 prosent. I tillegg ble det estimert at i snitt én havskilpadde ble funnet død i de samme nettene hver 20. dag i 2020, skriver The Guardian.

HVITHAI: Illustrasjonsfoto. Det var en hvithai som angrep Nellist i havet ved Little Bay i Sydney-området onsdag. Foto: Beat Von Niederhausen / AFP / NTB

Kun uker før hans død oppfordret Nellist selv på Facebook til at bruken av hainett ble forbudt på grunn av dets katastrofale innvirkning på dyreliv i havet, og skrev at nettene «ikke beskyttet noen, men dreper marint liv».

Han skal også ved flere andre anledninger ha uttalt seg om behovet for å beskytte livet i havet.

Ville lære folk om havet

Venninnen hans Della Ross fortalte kringkasteren 7 News Australia at Nellist ønsket å lære folk å «respektere havet» ettersom det er haiens habitat.

– Alt som er knyttet til Simon, til meg, er knyttet til havet, sa hun til nyhetskanalen.

AGNELINER: En politibåt jobber med å sette ut agneliner i området hvor Nellist ble angrepet av hai onsdag. Foto: Muhammad Farooq / AFP / NTB

Australske nødetater sa selv onsdag kveld at angrepet på Nellist ikke hadde blitt forhindret dersom det var satt opp hainett der briten var ute og svømte.

Malabar Ocean Swim, svømmearrangementet Nellist trente til da han ble drept, har blitt avlyst av respekt for de etterlatte.