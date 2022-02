Åpner opp om sjokket: – Jeg kjente meg tom og maktesløs

Frida Karlssons OL har vært en stor nedtur. Den svenske stjernen har kollapset etter de tre distansene hun har gått i mesterskapet, og står over den avsluttende tremila på grunn av helseårsaker.

I et intervju med Expressen forteller 22-åringen om møtet med landslagsledelsen, hvor hun fikk beskjeden om at «hun ikke vil kunne prestere på det nivået hun selv ønsker på en tøff tremil i stor høyde og kraftig kulde.»

– Etter det møtet stengte jeg meg inne på rommet. Jeg ville ikke dra ned noen av de andre jentene i dette, siden de skulle konkurrere. Derfor prøvde jeg å holde meg unna, sier Karlsson i intervjuet.

Den svenske langrennsstjernen sier selv hun helst ville gått søndagens tremil.

– Jeg trodde jo egentlig at avgjørelsen lå litt i mine hender. Men det er ikke jeg som har siste ordet i et laguttak. Slik jeg har gått den siste tiden, forstår jeg også at det stilles spørsmål omkring meg.

Vil ikke tilbake til Beijing

På spørsmål om hvordan det opplevdes å få beskjeden om at hun ikke fikk gå, svarer Karlsson slik:

– Luften gikk bare ut av meg. Jeg kjente meg tom og maktesløs. Det var jo ikke min avgjørelse.

Karlsson svarer ja på spørsmål om hun følte seg overkjørt av ledelsen.

– Jeg respekterer deres avgjørelse, men var ganske lei meg da jeg gikk fra det møtet, sier 22-åringen.

Hun står igjen med en 5. plass, en 12. plass og bronse på stafetten etter Beijing-OL, som nå er over for hennes del. Karlsson sier Beijing-OL har vært en stor kontrast til fjorårets VM i Oberstdorf, hvor hun bare hadde «masse gode vibber»

– Her har jeg kjent meg veldig innestengt og fastbundet. Det er ikke slik at jeg kommer til å reise tilbake hit, sier Karlsson til Expressen.

– Vi kommer til å savne henne

Karlssons lagvenninner møtte pressen i Zhangjiakou lørdag morgen i forbindelse med søndagens tremil. Der fikk den svenske stjernen støtte fra lagvenninnene

– Det er utrolig kjedelig for Frida i og med at hun virkelig har forsøkt å gi dette en siste sjanse etter de tøffe utladningene som har vært for henne under innledningen til dette mesterskapet. Men samtidig så er vel det kanskje også en konsekvens av nettopp det at det har vært litt ekstra tøft og da blir det kanskje litt for stort press på kroppen hennes, sier Ebba Andersson og legger til:

– Jeg håper bare det er en beslutning som er tatt fordi det er det aller beste for henne.

– Hvordan har hun vært de siste dagene?

– Jeg synes hun har holdt motet oppe. Vi har jo merket at hun virkelig ville gi dette en siste sjanse, men det er selvfølgelig kjedelig nå. Vi kommer til å savne henne på startstreken i morgen, svarer Andersson.

– Det føles kjempekjipt for Fridas del at hun ikke stiller til start i morgen. Men kanskje mest av alt at hun ikke har fått ut den kapasiteten hun har og som hun har vist så mange ganger denne sesongen. Hun er en skiløper som kan gå veldig, veldig bra når det stemmer, sier Charlotte Kalla.