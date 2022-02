Kraftig røykutvikling i enebolig

Det ble lørdag morgen meldt om flammer ut av et vindu og i en vegg i en enebolig i Fredrikstad. Det var noen forbipasserende som varslet om brannen, ifølge 110-sentralen Øst.



Klokken 07:45 pågikk det slukningsarbeid. Det er ikke meldt om spredningsfare og brannvesenet har kontroll på brannen. To personer har blitt kjørt til legevakten med mulige røykskader.



– Tre personer blir undersøkt av ambulanse på stedet for røykinnhalering. Det er mye folk på stedet og litt uoversiktlig så vi er på vei med flere patruljer for å bistå brannvesenet for å være sikker på at det ikke er flere personer i boligbygget.

Det sa operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til TV 2 klokken 07.45 lørdag morgen.