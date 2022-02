Mener de kommende dagene vil vise hvem presidenten faktisk er: – Dette er ikke en bløff

Fredag holdt president Joe Biden en orientering om Ukraina-krisen, hvor han uttalte at det var grunn til å tro at Russland vil angripe Ukraina i løpet av de neste dagene.

– Vi har grunn til å tro at de russiske styrkene planlegger å invadere Ukraina i løpet av den neste uken eller dagene. Vi tror at de vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv: en by med 2.8 millioner uskyldige innbyggere, sier USAs president Joe Biden under en orientering om Ukraina-krisen fredag kveld.

PRESSEBRIEF: President Joe Biden sier det er grunn til å tro at Russland vil angripe Kyiv i løpet av de neste dagene Foto: Jim Watson / AP

Like før Bidens tale, sa Anne Neuberger, sikkerhetsrådgiver for cyber og fremvoksende teknologi, at USA mener Russland var ansvarlig for flere omfattende cyberangrep mot ukrainske banker tidligere i samme uke, skriver nyhetsbyrået NBC News.

Den russiske ambassaden i USA avviser påstandene fra USA om at russland har vært involvert i nettangrepene. Ambassaden delte nyheten på Twitter natt til lørdag norsk tid.

2⃣ Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что 🇷🇺 не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) February 19, 2022

Ambassaden kaller påstandene for grunnløse, og understreker at Russland ikke har noe å gjøre med de nevnte hendelsene, og hevder at de i prinsippet aldri har utført ondsinnede operasjoner i det virtuelle rommet.

Flere analytikere mener nå at de kommende dagene vil vise hva slags leder president Vladimir Putin faktisk er, skriver avisen The New York Times i en fersk analyse.

En bløff

Flere analytikere i Moskva er fortsatt overbevist om at den russiske presidenten i hovedsak vil handle rasjonelt, og at den enorme troppeoppbygningen langs grensene til Ukraina fremstår som en bløff.

– Å sette i gang en krig er langt i fra Putins interesse, sier Anastasia Likhacheva, dekan for verdensøkonomi ved Higher School of Economics i Moskva.

Likhacheva mener at selv om Putin kan være i stand til å ta kontroll over Ukraina, ville en slik krig føre til det motsatte av det presidenten ønsker å oppnå – å rulle tilbake NATOs tilstedeværelse i Øst-Europa.

– NATO-allierte vil være mer forente enn noen gang, og de ville sannsynligvis ha utplassert kraftige våpen langs Russlands vestlige grenser, sier hun til avisen.

Frykter det verste

Andre mener at presidenten kan ha endret seg fundamentalt under pandemien – et skifte som kan ha gjort ham mer paranoid, fornærmet og hensynsløs.

– Dette er ikke en bløff, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin til nyhetsbyrået ABC fredag.

Mange mener Russlands president Vladimir Putin har endret seg gjennom pandemien. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Forsvarsministeren mener president Vladimir Putin har en rekke tilgjengelige alternativer å velge mellom, og at han kan angripe på kort tid.

Austin har oppholdt seg i Polen den siste tiden for å observere landets soldater.

Ekaterina Schulmann, statsviter og tidligere medlem av Putins menneskerettighetsråd, mener presidentens nylige offentlige opptredener sier mye om Putins mentale tilstand.

– Det er et inntrykk av irritasjon, og mangel på både interesse og vilje til å fordype seg i noe nytt. Offentligheten får nå se at han nærmest har vært isolert siden våren 2020, sier Schulmann til avisen.

– Umulig å forutsi

For øyeblikket ser det ut til at de fleste russere tviholder på ideen om at Vesten er aggressoren i Ukraina-krisen, ifølge Denis Volkov, direktør for Levada-senteret, en uavhengig meningsmåler i Moskva.

– Dersom Putin skulle gjennomføre en kort og begrenset militær operasjon, slik som femdagers-krigen mot Georgia i 2008, forventes det at russerne vil støtte den, sier Volkov til avisen.

På en annen side mener Volkov at stabiliteten i landet kan ta slutt dersom dagens situasjon utvikler seg til en langvarig, blodig krig – en situasjon der det er umulig å forutsi hvordan folket vil handle.

Planlegger atom-øvelser

Moskva har allerede annonsert at de vil drive storstilte øvelser fra lørdag som involverer landets atomstyrker.

Øvelsene vil være en påminnelse om landets atomkraft, ettersom Europa står overfor sin mest alvorlige sikkerhetskrise siden den kalde krigen.