«Det vennskapelige derbyet» var ikke alltid fullt så vennskapelig

Athletic Club - Real Sociedad er kjent som det vennlige derbyet, hvor supporterne skaper feststemning sammen med pintxos, øl og sang før kampene, hvor de noen ganger også blandes på tribunen.

Men betyr det vennskapet at det ikke er noen reell rivalisering? Er dette et derby uten kontroverser? La oss ta en titt i historiebøkene.

Preget av kontroverser

I 1909 ble det første baskiske derbyet spilt mellom de to klubbene på Campo Ondarreta i San Sebastián og det endte med at Athletic Club-spillerne forlot banen i protest. Dette etter at George McGuinness scoret i offsideposisjon for hjemmelaget som den gang fortsatt gikk under navnet Club Ciclista de San Sebastián. Avisen Heraldo de Madrid klassifiserte dagen etter hendelsen som «San Sebastián mot Bilbao» og dermed var rivaliseringen født.

I løpet av tiåret som fulgte var det sannsynligvis ingen i Baskerland som kunne trodd at derbyet mellom disse to klubbene en dag ville bli kjent verden rundt som det «vennlige» derbyet. For hvis det var én ting derbyet ikke var, så var det vennlig.

At Athletic i dag har en policy om kun å spille med baskiske spillere er til en viss grad takket være Real Sociedad. Det var i Copa del Rey i 1911 at Real Sociedad anmeldte Athletic til det spanske fotballforbundet for å ha brukt to ulovlige spillere i en kamp mot Fortuna Vigo. Athletic hadde spilt med to engelskmenn som ikke oppfylte kravet om å ha bodd i Spania i minst to år for å få spille i turneringen.

HETT: Selv om baskerderbyet blir omtalt som vennskapelig, er det ikke uvanlig å se slike scener. Foto: Angel Fernandez

Ligaen ignorerte registreringen og Real Sociedad valgte å ikke delta i turneringen. Flere andre lag truet også med å forlate, mens noen gjorde alvor av truslene, som førte til at Athletic gikk med på å ikke spille med engelskmennene lenger. Konflikten sies å ha vært en av hovedårsakene til at Athletic senere begynte med sin politikk om å kun spille med baskiske spillere.

Den neste hendelsen mellom de to klubbene skal ha funnet sted i et derby i 1916 på San Mamés, men nøyaktig hva som skjedde er vanskelig å finne ut. Avisene fra Real Sociedad-regionen Gipuzkoa og de fra Athletic-regionen Biskaya, har fullstendig forskjellige historier. Athletic-supporterne skal ifølge Biskaya-avisene ha vært eksemplariske, mens Giupuzkoa-avisene mener at de oppførte seg på en uakseptabel måte overfor Real Sociedad.

Derbyets verste hendelse – ble angrepet med stein

Noen uker senere skulle det i en ekstrakamp avgjøres hvem som skulle bli de baskiske mesterne, etter at de to klubbene avsluttet sesongen med like mange poeng. Men de kunne ikke bli enige om hvor kampen skulle spilles.

Klubbene nektet å gå med på hverandres forslag. Ved hjelp av loddtrekning ble det endelig bestemt at kampen skulle spilles i Irún i Gipuzkoa. Ordføreren i Gipuzkoa var derimot ikke enig, og han forbød kampen å spilles i provinsen hans, da supportere fra begge klubber ville komme og orden ikke kunne garanteres.

EKSTASE: Athletic Club-spillerne kunne feire med ellevill jubel da Iker Muniaíns overtidsscoring sikret uavgjort ved forrige oppgjør i oktober. Foto: ANDER GILLENEA

Neste valg falt på Jolaseta i Bizkaya, et valg Real Sociedad ikke var fornøyd med. De valgte derfor å ikke møte opp, og Athletic ble dermed mester.

To år senere skulle den verste hendelsen i historien mellom de to klubbene finne sted. I februar 1918 under et derby på Atotxa i San Sebastián nådde rivaliseringen et helt nytt nivå. Etter en slåsskamp utartet seg på banen, hoppet Real Sociedad-supportere inn på banen og angrep Athletic-spillerne. Folk kjempet og ble skadde. Noen supportere kastet til og med steiner på spillerne.

Etter hendelsen ble Atotxa stengt ned i to år, og det ble besluttet å dele Gipuzkoa- og Bizkaya-regionene i to separate divisjoner, slik at Athletic og Real Sociedad ikke lenger skulle spille i samme liga. Derbyet ble først gjenopptatt i ligaen da LaLiga ble grunnlagt i 1929 og de to baskiske klubbene var blant grunnleggerne.

– Bryr meg mindre om La Real enn en sykkelulykke i Beijing

Rivaliseringen har endret seg gjennom årene, hvor stoltheten til Baskerland har brakt Athletic og Real Sociedad sammen. Det har imidlertid vært kontroverser selv i moderne tid, om enn ikke i nærheten av det som skjedde i 1918. Det er ikke lenger en voldsom rivalisering, men nå handler det om hvem som er mest baskisk, har flest lokale spillere i laget og best akademi.

Med sin velkjente politikk med kun baskiske spillere, har Athletic Club blitt et symbol på Baskerland og de ser på seg selv som klubben, ikke bare folk i Bizkaya, men alle i den baskiske regionen drømmer om å spille for.

Tidlig i 2010, da Real Sociedad tilbrakte sin tredje sesong i andredivisjon, sendte Athletic-president Fernando Garcia Macau et brev til alle skoler i Baskerland og inviterte elever til å besøke klubbens nyoppussede museum gratis.

Brevet ble avsluttet med ordene «fordi vi alle tilhører Athletic.» – en setning som ikke gikk hjem i Gipuzkoa, og fikk Real Sociedad-president Jokin Aperribay til å skrive et sarkastisk brev til Macau der han inviterte ham til La Reals museum slik at han kunne se «noe av ekte baskisk fotball.» På tidspunktet for brevet hadde Athletic flere spillere i A-laget sitt oppdratt i Real Sociedad enn i sin egen klubb.

I samme ånd uttrykte den daværende Athletic Club-treneren Jupp Heynckes i 1993 at «alle de beste baskiske spillerne burde være i San Mamés. Mitt lag bør subsidieres av offentlige institusjoner.»

TYSKER I BASKERLAND: Jupp Heynckes var trener for Athletic Club fra 1992-1994 og 2001-2003. Foto: Matthias Schrader

John Toshack, som var i trenerteamet i Real Sociedad på den tiden, svarte: «Jeg er lei av at Bilbao viser forakt for alle andre. Det eneste laget manglet var en tysker.»

Heynckes' svar kom raskt: «Jeg bryr meg mindre om La Real enn en sykkelulykke i Beijing.»

Omtrent slik har rivaliseringen sett ut i nyere tid. Et Athletic som ser på seg selv som overlegen for «lillebror» Real Sociedad og en La Real som mener at Athletic later som å være noe de ikke er. Mens vi utenfra ser på Athletic som en klubb med kun lokale spillere, blir de i Gipuzkoa sett på som den rike klubben som rekrutterer alle andre.

Athletic tar spillere fra hele Baskerland. Real Sociedad kan rekruttere utenlandske og spanske spillere av og til, men flertallet av spillerne deres kommer ikke bare fra Baskerland, men fra Gipuzkoa.

Mens Athletic i mars 2011, for første gang i klubbens 113-årige historie, spilte en kamp mot Zaragoza uten en eneste spiller fra Bizkaya-regionen, har Real Sociedad aldri spilt en kamp uten spillere fra Gipuzkoa på banen.

Kombinasjonen av politikken med kun baskiske spillere og det faktum at de historisk sett alltid har vært betydelig rikere enn Real Sociedad, har også ført til at Athletic flere ganger har gjort kontroversielle signeringer fra sin rival.

Da de i 1996 betalte 3 millioner euro for signeringen av La Reals 17 år gamle supertalent Joseba Etxeberria, som da ble den dyreste signeringen av en U-18-spiller i spansk fotball, mente Real Sociedad det hadde gått for langt. Det ble så giftig mellom klubbene at de formelt brøt alle forhold i to år. En haglstorm av kastede flasker møtte senere Etxeberria da han scoret to mål i 2001 under et derby på Anoeta. Real Sociedad ble bøtelagt med 100 000 pesetas.

Det siste kontroversielle trekket ble gjort av Iñigo Martinez i 2018 - for 32 millioner euro ble han den da dyreste signeringen i Athletics historie. Over natten gikk Iñigo Martinez ikke bare fra helt til fiende, men han skulle bli fullstendig slettet fra historien til Real Sociedad.

KONTROVERSIELL: Iñigo Martinéz har spilt for begge lag i baskerderbyet. Foto: VINCENT WEST

Klubben lot alle supportere som kjøpte skjorten hans bytte den til en ny med en annen spiller. Å finne en Real Sociedad-skjorte med I.Martinéz på ryggen er dermed ingen enkel oppgave i dag.

Det baskiske derbyet er annerledes, og det er mer vennlig enn flertallet av fotballderbyer. I det store og hele kommer de to lagene og dets fans godt overens, og baskisk stolthet gir dem et fellesskap som ikke kan forstyrres. Men det betyr ikke at det er et derby som mangler rivalisering eller kontroverser.