Biden: Grunn til å tro at Russland vil angripe Kyiv i løpet av de neste dagene

President Vladimir Putin har «tatt avgjørelsen» om å invadere Ukraina, hevder USAs president Joe Biden.

– Vi har grunn til å tro at de russiske strykene planlegger å invadere Ukraina i løpet av den neste uken eller dagene. Vi tror at de vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv. En by med 2.8 millioner uskyldige innbyggere, sier USAs president Joe Biden under en orientering om Ukraina-krisen fredag kveld.

På spørsmål om Biden er overbevist om at Russland kommer til å invadere Ukraina, svarte presidenten kontant:

– Ja.

I tillegg peker presidenten på at Russland har spredd desinformasjon.

Han sier USA har bevis for at Russland har fabrikkert påstander om at Ukraina kommer til å angripe de separatiststyrte regionene Luhansk og Donetsk i Donbass-området, øst i Ukraina.

Likevel utelukker ikke presidenten muligheten for diplomatiske løsninger.

– Russland har fremdeles muligheten til å velge diplomati.

USAs utenriksminister Antony Blinken skal møte sin russiske motpart Sergej Lavrov førstkommende onsdag for å diskutere Ukraina-krisen.

Ifølge USA har Russland stasjonert nærmere 190.000 soldater nær grensen til Ukraina.