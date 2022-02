Kraftig økning i psykiatri-oppdrag: – Stor bekymring

Til sammenligning måtte politiet i Vest rykke ut 1941 ganger på psykiatrioppdrag i 2017.

– Vi ser at det øker og det er stor bekymring knyttet til dette, sier leder for felles enhet for operativ tjeneste Gunnar Fløystad, i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Oppdragene skjer ofte når politiet må bistå helsevesen, men også når politiet må gripe inn i hendelser der psykisk syke personer er utagerende og voldelige.

Antallet psykiatrioppdrag med bevæpnet politi øker også, ifølge avisa. I 2016 var det 49 slike oppdrag, i 2021 var antallet 185.

Utviklingen er den samme også på landsbasis, sier Fløystad.