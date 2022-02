Donald Trump tok hemmeligtemplede dokumenter

De 15 boksene med hemmeligstemplede dokumenter ble tatt med fra Det hvite hus til Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida.

Det bekreftes i et brev fra Det amerikanske nasjonalarkivet, melder AP. Ifølge nasjonalarkivet tok Trump med seg dokumentene til Florida etter han forlot kontoret i januar 2021.

Saken er overrakt justisdepartementet i USA, men verken departementet eller FBI har uttalt seg om hva som vil skje videre med saken.

Ifølge brevet fra nasjonalarkivet brukte ansatte ved Det hvite hus til stadighet uoffisielle meldingsplattformer og personlige telefoner til håndtering av offentlige saker.

De ansatte verken kopierte eller videresendte de aktuelle meldingene, og brevet avslører også at Trump, etter at han forlot Det hvite hus, hadde revet i stykker papirer.

– Til tross for at ansatte ved Det hvite hus under Donald Trump fikk tapet sammen noen av de istykkerrevne papirene, var det flere andre som ikke ble rekonstruert, står det i brevet.