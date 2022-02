Lange køer for å sikre seg OL-suveniren

En av maskotene for årets vinter-OL i Kina er en panda med navnet Bing Dwen Dwen. Den deles ut i bamseform til medaljevinnerne, og selges også som suvenir i butikker.

En New York Times-reporter i Beijing skriver at det var lange køer for å få tak i suveniren. Ifølge den statlige, kinesiske TV-kanalen China Global Television Network (CGTN), selger maskoten som varmt hvetebrød.

– Den er så søt! Jeg må ha en, sa syv år gamle May til nyhetsbyrået Reuters i suvenir-køen.

May var imidlertid for sent ute. Moren, Ye Yingyi, fortalte at det også var utsolgt for bamsene på nett, men lovet datteren en ny tur til butikken senere.

HEIER: Maskoten har vært tilstede på arenaer gjennom OL for å heie på utøverne. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Navnet «Bing» har flere betydninger på mandarin, ifølge den offisielle nettsiden til lekene. Den vanligste betydningen er «is», men navnet kan også symbolisere renhet og styrke.

«Dwen Dwen» betyr robust og livlig, og er i tillegg et vanlig kallenavn på barn.

Maskoten er designet av Cao Xue, som ble valgt ut av over 5800 forslag fra Kina og flere andre land.

Maskoten snakker ikke så ofte, men flere fans har klaget på at den har snakket med dyp mannsstemme, som de ikke mener passer med deres inntrykk av den.