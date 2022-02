Pangstart for Haavi i Italia: – Kan være litt mer egoistisk i hverdagen

– Det jo gått bra, kanskje litt over forventning, sier 29-åringen til TV 2.

På fire kamper siden overgangen til den italienske hovedstadsklubben, har Haavi scoret tre mål og levert to målgivende pasninger.

– Jeg visste jo ikke helt hva jeg kom til og man er jo litt spent. Det er et nytt land, en ny kultur, nytt lag og et nytt språk. Da er det veldig deilig å føle at man er med å gjøre en forskjell og bidrar fra start, sier hun.

– Da kan man senke skuldrene litt og prøve å nyte hele opplevelsen.

Overgangen til Roma ble formelt klart i midten av desember og Haavi reiste til Italia i en kort periode før juleferien, men det er først fra og med januar at hun virkelig føler at hun virkelig har kommet på plass.

Merker kulturforskjellen: – Det er jeg ikke så god på

Med unntak av et lite opphold i amerikansk fotball første halvdel av 2017, har Haavi siden 2013-sesongen vært fast inventar i LSK Kvinner. De siste årene har den etterhvert så rutinerte kantspilleren også vært kaptein.

Hun omtalte i desember overgangen til Roma som å «gå ut av komfortsonen». Etter halvannen måned i sin nye klubb, kan hun defintivt bekrefte at det stemmer.

– Det er jo litt kulturforskjeller på og utenfor banen, så jeg føler at jeg lærer nye ting hver dag, sier hun og ler.

– Hva er de største forskjellene da?

– Italienere er jo litt sånn «leve-mennesker», da. Jeg kommer fra en verden som er litt mer firkanta og liker at ting skjer på tid og at jeg vet hva som skal skje når jeg ser opp, men her er det litt mer sånn at vi starter når vi er klare og så ser vi hva som skjer, forteller hun.

Emilie Haavi i Coppa Italia-kvartfinalen mot FC Como 13. februar. Foto: Fabrizio Corradetti / IPA

– Du får utfordret deg på litt ting da?

– Ja, det er jo veldig det med ikke å ha kontroll. Jeg kommer fra en hverdag i LSK hvor jeg var kaptein de siste årene og stort sett har vært en del av alle avgjørelser og til tider kanskje visst for mye om alt som skjer, så det er litt uvant for meg å bare følge strømmen og «leve i nuet» på en måte. Det er jeg ikke så god på, sier Haavi og ler.

Kan være mer egoistisk

Til tross for litt mangel på kontroll selv, så stortrives Haavi med sin nye hverdag.

Hun forteller at hun kjenner på det å være i en storklubb hvor ressursene virkelig er tilstede i fotballhverdagen. Apparatet rundt laget er stort og troppen er bred – til kontrast fra hva hun har vært vant til hos LSK Kvinner de siste årene.

– Det er deilig å slippe å bekymre seg for utenomsportslige ting, men bare fokusere på sporten og det å prestere hver dag. Det har for min del kanskje vært den største forskjellen, at jeg føler jeg kan bruke energien min på det jeg egentlig har lyst til.

Når TV 2 spør Haavi om hvordan hun opplever at det sportslige nivået er på italiensk fotball, svarer 29-åringen at hun har fått det spørsmålet mange ganger den siste tiden.

– Det er veldig vanskelig å sammenligne for ligaen er veldig annerledes. Det er veldig mange gode individuelle spillere med gode tekniske ferdigheter, men det mangler kanskje litt på relasjonelle ferdigheter, som jeg har vært veldig vant til, sier hun.

– Man blir litt mer overlatt til seg selv, og det er mer én-mot-én-situasjone. Der føler jeg at virkelig får utfordret meg selv på en helt annen måte. Så er det jo gøy for min del å kunne fokusere litt mer på seg selv og egentlig være litt mer egoistisk i hverdagen.

Emilie Haavi én av sine to målgivende pasninger i Serie A-møtet med Empoli 15. januar. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

Stort smitteutbrudd - måtte dusje med munnbind

Den siste tiden har hun virkelig begynt å finne seg tilrette i Roma.

Haavi forteller at hun har kommet seg på plass i en egen leilighet og kan avsløre at hun forrige lørdag fikk ny samboer:

Tidligere LSK Kvinner-lagvenninne Sophie Román Haug har flyttet inn etter at også hun nylig meldte overgang til den italienske hovedstadsklubben.

Men Haavi kan også avsløre at de første ukene i Italia ble tøffe – særlig som følge av koronasituasjonen.

I midten av januar ble laget rammet av et stort smitteutbrudd internt i troppen.

Det førte blant annet til at Mina Schaathun Bergersen (18) ble hentet opp fra U19-laget til Romas Serie A-møte med Empoli og den norske 18-åringen scoret det første målet i Romas snuoperasjon etter en assist fra nettopp Emilie Haavi.

Men Haavi forteller at hun og laget ble sterkt preget av det store utbruddet.

– Vi måtte jo dusje med munnbind. Vi har virkelig fått føle det på kroppen, forteller 29-åringen.

– Man har jo hatt lyst til å kunne planlegge å få besøk for eksempel. Det er jo fortsatt ganske strengt i Italia, så det har påvirket en del, men nå har jo nesten hele laget hatt det, så da kan man vel senke «guarden» litt, sier hun med et lite smil.