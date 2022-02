Syrstad Engens råd til Bayern-Bragstad: – Ta med mamma!

– De sier selv at man ofte trenger et halvår på å komme seg ordentlig inn i det. Det kommer til å bli tøft, men jeg tror det vil gjøre meg til en bedre fotballspiller. Man blir i hvert fall godt trent! sier trønderske 20-åringen med et stort glis.

Bragstad er på samling med a-landslaget på Algarve når hun slår av en prat med TV 2 om eventyret – og det tøffe treningsregimet – hun skal begi seg ut på om et halvt år.

– Det blir sikkert et sjokk uansett og jeg har hørt Ingrid (Syrstad Engen, journ. anm.) har snakket om at hun slet i starten, sier Bragstad når hun blir spurt om hvor forberedt hun er på treningshverdagen i tysk fotball.

Både Syrstad Engen og Maren Mjelde har tidligere snakket om erfaringene de hadde i deres første møter med tysk fotball og den knallharde sesongoppkjøringen der.

Syrstad Engen klarte knapt å gå eller å kjøre bil hjem fra trening etter de første hardøktene.

– Har du noe tips til hvordan man skal overleve det tyske treningsregimet, Ingrid?

–Det er vel egentlig bare å stå i det. Man har jo ikke så mye valg, sier Syrstad Engen og ler.

– I Tyskland er det disiplin og du må gjøre jobben liksom. Stå i det som verst og så kommer sesongen og da blir det heldigvis bedre. Kanskje tipset er å ta med mamma sånn at du kan få litt hjelp med maten og sånn etter trening, sier hun med et glis.

– For det gjorde du?

– Ja!

Det var i starten av januar ble det offentliggjort at Emilie Bragstad hadde signert for Bayern München.

– De har fulgt meg en stund og jeg har selv kjent på at jeg ønsker å prøve noe nytt, en ny utfordring, sier 20-åringen som nå går inn i sin femte sesong i Toppserien til tross for sin unge alder.

Emilie Bragstad er med a-landslaget til Algarve-kysten i Portugal denne uken. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Hun forteller at Bayern har «vært på banen» en stund og vist interesse for henne. Den tyske klubben ville gjerne at hun skulle komme på besøk, hilse på og bli kjent med klubben.

– Jeg var der nede i august i fjor, fikk pratet med treneren og fikk et veldig godt inntrykk da. Jeg følte at dette kan være det riktige steget for meg videre i karrieren, sier Bragstad.

– Hva imponerte deg mest?

– Fasilitetene var utrolig bra. Det er jo et ganske stort steg opp fra Toppserien. Møtet med treneren var veldig avgjørende for meg. De er veldig rett frem på hva du er god på, hva de vil du skal bli bedre på og hva slags potensial de mener jeg har, forteller hun.

I motsetning til landslagsvenninnen Julie Blakstad, som gikk fra Rosenborg til Manchester City i januar, så skal Bragstad skal spille første halvdel av 2022 i Rosenborg.

Julie Blakstad (t.v) og Emilie Bragstad har to sesonger sammen i RBK. Denne vinteren signerte begge for hver sin europeiske toppklubb. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Kontrakten hennes med RBK utløp ved nyttår, men i avtalen med Bayern München ble det bestemt at Bragstad skulle lånes ut til gamleklubben frem til sommeren.

– Jeg er trygg i RBK. Der har jeg vært lenge. Hvis jeg hadde dratt nå, hadde jeg kommet midt i en sesong til en helt ny gruppe. Det hadde kanskje vært litt vanskelig å komme seg inn i det, sier 20-åringen og trekker frem at å være med i EM-troppen til sommeren henger veldig høyt for henne.

– Jeg har veldig lyst til å være med der. Hvis du sammenligner med Julie, så har hun spilt seg inn i en mer fast rolle på landslaget og fått spille her, mens jeg har sittet på benken. Så for meg blir det viktig å få spilt kamper. Derfor var det tryggere å bli i RBK nå, forklarer hun og legger til at hun heller ønsker å slutte seg til Bayern-troppen foran en sesongoppkjøring for å få være en del av teambuilding og hele opplegget der.

Bragstad hadde heller ikke noen diskusjon med landslagssjef Martin Sjögren før hun tok valget sitt, slik Julie Blakstad hadde.

– Jeg har vel fått beskjed om at det er lurt at jeg venter med en overgang med tanke på spilletid og slikt, men dette valget hadde vært helt opp til meg uavhengig av hva han hadde sagt. Jeg hadde gjort det som hadde føltes riktig for meg for det er jeg som kjenner meg selv best, avslutter 20-åringen.