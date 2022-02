Arresterer demonstranter i Canada

Kanadisk politi har begynt å arrestere demonstranter, for å få slutt på blokkering av grenseoverganger og gater.

Demonstrasjonene startet som en protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåfører som vil krysse grensa til USA. Nå blokkerer de flere grenseoverganger og gater i den kanadiske hovedstaden, Ottawa.

Fredag begynte politiet å arrestere flere demonstranter, for å få slutt på blokkeringene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, viser TV-bilder at minst åtte demonstranser arresteres. To demonstrasjonsledere skal være varetekstfengslet.

PROTESTERER: Demonstrantene ønsker at koronatiltak avvikles og vaksinekrav fjernes. Foto: Blair Gable / Reuters / NTB

Erklærte unntakstilstand

Arrestasjonene er del av det politiet omtaler som en operasjon som kan ta flere dager.

Ottawa var fredag dekket av et snøfall på omtrent 20 centimeter, og hadde temperaturer ned mot 23 minusgrader.

SNØFALL: Det har kommet mye snø i de demonstrasjonsfylte gatene i Ottawa. Foto: Andrej Ivanov / AFP / NTB

Ottawas ordfører har tidligere erklært unntakstilstand i byen. Ordfører Jim Watson sier at erklæringen understreker at byen trenger støtte fra andre myndigheter.

Innbyggerne i byen er rasende på den ustanselige tutingen fra lastebilene som er parkert der, trafikkproblemer og trakassering, og det er bekymring for at uroen kan vedvare, etter at politisjefen omtalte det hele som en «beleiring» politiet ikke klarer å håndtere.

Sinte på statsministeren

Demonstrasjonene startet som en protest mot kravet om vaksinepass for å krysse grensen, men har utviklet seg til et bredere mål. Nå protesteres det både mot statsminister Justin Trudeau, og mot vaksinepass, koronavaksine og andre koronatiltak.

Noen av plakatene som har blitt hengt opp langs veien kaller statsminister Trudeau en forræder og beskylder myndighetene for å lyve om vaksinene.

Et flertall av kanadierne mener imidlertid at demonstrasjonene er for ekstreme.

FRIHETSKONVOI: Demonstrantene kaller det selv en frihetskonvoi. Foto: Justin Tang / Pa Photos / NTB

– Uakseptabelt

Canadas statsminister Justin Trudeau advarer om at demonstrasjonene truer den kanadiske økonomien.

– Blokader og ulovlige demonstrasjoner er uakseptabelt og påvirker næringsliv og fabrikker negativt, sa Trudeau i landets nasjonalforsamling.

TRUER ØKONOMIEN: Justin Trudeau retter bekymring til hvordan demonstrasjonene truer landets økonomi. Foto: Adrian Wyld / Pa Photos / NTB

– Vi må gjøre alt vi kan for å stanse dette, legger han til.

Til demonstrantene har han følgende beskjed:

– Dere kan ikke stanse pandemien med blokader. Man må stanse den med vitenskap. Man må stanse den med offentlige helsetiltak.