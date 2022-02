Skuffende start for Carlsen

Se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play søndag fra klokken 17:30.

Magnus Carlsen var ikke i form da han stilte til intervju med TV 2 i går. Sykdommen skulle vise seg å være avgjørende for lørdagens prestasjoner.

Med fire poeng av tolv mulige poeng ligger han på en foreløpig ellevte plass i gruppespillet, langt under forventet prestasjon.

Magnus Carlsen - Vladislav Artemjev 3 - 0

Magnus åpnet Airthings Masters med et nokså uvanlig førstetrekk, og stillingen gikk inn i helt ukjent territorium fra trekk elleve. Etter et brudd på flanken i midtspillet kom det en rekke slagvekslinger som tilsynelatende gavnet Artemjev.

Lang tidsbruk førte likevel til at den unge russeren endte under praktisk press. Carlsen benyttet sjansen og skapte komplikasjoner som gjorde at partiet tok en rask vending i nordmannens favør.

– Dette var helt fantastisk spilt av Magnus i sluttspillet, utbrøt Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Magnus Carlsen - Nodirbek Abdusattarov 1 - 1

Magnus Carlsen spilte hvit i andre parti på rad og valgte like gjerne samme åpningstrekk som i parti 1. Den usbekiske hurtigverdensmesteren kom dårlig ut og tapte raskt en bonde.

En stor overseelse gjorde imidlertid at maktbalansen endret seg drastisk. Abdusattarov vant bonden tilbake og fikk et svært fordelaktig bytte av hest mot tårn på kjøpet.

I tapt stilling kjempet imidlertid Carlsen formidabelt og fikk inn et motangrep mot svarts konge.

Etter et unøyaktig kongetrekk fra usbekeren kunne Carlsens hest innfiltrere svarts stilling, og Carlsen reddet remis med et nødskrik.

– Han slapp med skrekken der. Bra kjempet av Magnus med etter en merkelig vurdering i midtspillet, konkluderte Hans Olav Lahlum i studio.

Her tar partiet en dramatisk vending

Andrej Jesipenko - Magnus Carlsen 3 - 0

Det ble heller ikke noen stor åpningssuksess mot den 19 år gamle Andrej Jesipenko. Carlsen var misfornøyd med egen brikkeplassering og valgte å flytte springeren sin fram og tilbake. Mer skulle ikke til for å gi Jesipenko en avgjørende fordel.

– Det er en kjempeinnrømmelse av Magnus, utbrøt Jon Ludvig Hammer i studio.

Prosentene økte gradvis i Jesipenkos favør, men det var ikke klart for TV 2s sjakkeksperter hvordan hvit skulle utnytte sin gode stilling.

Etter en lengre tenkepause fant Jesipenko en god plan og styrte inn en imponerende seier mot nordmannen.

Magnus Carlsen - Jan Nepomnjasjtsjij 3 - 0

Dagens siste parti mot den siste VM-utfordreren startet på samme måte som Carlsens andre hvitpartier for dagen.

Russeren spilte i kjent stil en lynrask åpning, men god kontroll over sentrumsfeltene og press på en framskutt bonde gjorde at Carlsen allerede i åpningen sikret en komfortabel fordel.

Etter en unøyaktig vurdering gjorde prosentene en helomvending, og Carlsens stilling var plutselig under sterkt press. Et kaotisk parti førte til slutt til Carlsens andre strake tap.

Carlsen får mulighet til å gjøre en snuoperasjon i morgen. Første parti blir mot kvinnelig hurtigverdensmester Alexandra Kostenjuk.

