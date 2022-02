9. mars er det premiere på en bil vi har ventet veldig lenge på. Da skal Volkswagen vise ID.Buzz og varebilversjonen ID. Buzz Cargo for aller første gang.

Dette er ikke bare en ny modell i den elektriske ID-serien fra VW. Dette er også en bil med høy retrofaktor. ID.Buzz er nemlig sterkt inspirert av den legendariske hippiebussen.

Nykommeren har med seg flere designelementer fra denne, riktignok noe tonet ned sammenlignet med de første konseptmodellene.

Samme batteripakke som ID.4

I forrige uke fikk presse fra en rekke land kjøre bilen for første gang. Samtidig ga Volkswagen ut en god del informasjon om utgavene som er først ute.

VW starter med en femseters versjon, i tillegg til varebilen. Batteripakken er på 77 kWt netto. Det er akkurat samme batteri som Volkswagen blant annet bruker i sin ID.4, så er da også bilene basert på samme plattform.

Dette betyr totalt 204 hestekrefter. ID.4 med denne batteripakken har en rekkevidde på inntil 513 kilometer. VW går ikke ut med endelig rekkevidde på Buzz ennå, men i og med at bilen er større, tyngre og mer høyreist, er det nok grunn til å forvente en del kortere rekkevidde enn på ID.4. Kanskje havner vi ned mot 450 kilometer.

Her dukket ID.Buzz opp i Oslo sentrum

Med lengde på 4,71 meter er dette den korteste versjonen av ID.Buzz. En lenger utgave er også på vei.

4,71 meter lang

I starten er det bakhjulsdrift som gjelder. Men vi vet at Volkswagen har en versjon med 4x4 på gang, samtidig er det også ventet at bilen får en utegave med større batteripakke.

Litt om målene: Det kommer en lengre utgave senere, men i starten måler ID.Buzz 4,71 meter fra støtfanger til støtfanger. Det er for eksempel 13 centimeter lenger enn ID.4. I høyden er forskjellen større. Buzz er hele 1,93 meter høy, mot ID.4s 1,64 meter.

Dette skrev vi om Microbus for 11 år siden

Slik ser konseptbilen ut. Den vakte i sin tid stor oppsikt.

Diger powerbank

Den ekstra høyden har mye å si for plassutnyttelsen. Det gjør sittestillingen mer oppreist, og pakker du i høyden, får du med deg seriøst mye i bagasjerommet. Som femseter har Buzz et offisielt bagasjeromsvolum på 1.121 liter. Feller du ned baksetene, får du langt på vei en varebil her. Vi er litt overrasket over at VW ikke tilbyr sjuseters utgave fra starten av, men dette har kanskje med produksjonslogistikken å gjøre.

Bilen kan også trekke tilhenger. 1.000 kilo er maks her, i alle fall for utgaven med denne batteripakken.

Buzz kommer også med det VW kaller «Vehicle to home». Konkret at bilen kan brukes som en stor powerbank. Her kan du lagre strøm i batteripakken og så hente den ut når du trenger den. For eksempel hvis du har solceller på taket som produserer strøm.

Nei – dette er ikke bare en gammel folkevogn

VW starter med femseter og varebil-utgave av sin ID.Buzz. Vi forventer rekkevidde rundt 450 kilometer.

Sju seter og 4x4

Produksjonen ved fabrikken i Tyskland er i allerede i gang. Etter premieren skal det også gå relativt fort unna. Det VW offisielt sier om dette nå er at bilen skal ut på markedet «høsten 2022».

Vi vet at mange norske kunder ønsker seg Buzz med sju seter og 4x4. Når det kommer, er ikke offisielt ennå. Men her har nok Volkswagen som mange andre bilprodusenter utfordringer med mangel på halvledere, i tillegg til produksjonskapasitet. Det kan nok derfor drøye et stykke ut i 2023 før flere versjoner av bilen kommer.

Her var det slutt for VWs retrobil

Video: Se ID.Buzz på snartur i Oslo