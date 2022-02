Ukrainske Olesia (38) følger med på konflikten fra Bergen

Det er midt i vanlige folks arbeidstid, men hos Olesia Hansen (38) strømmer kundene inn. Her er tekstil og møbler i de beste hender.

Den smilende skredderen bærer på en bekymring. For i hjemlandet hennes kan det bli krig – kanskje i løpet av de neste dagene, ifølge USAs president Joe Biden.

STAMKUNDE: Kundene strømmer på mens TV 2 er i den lille systuen. Her er stamkunde Øyvind Heraldstveit inne for å reparere en ti år gammel bukse. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi er alle redde, men vi vet ikke hvilken følelse vi skal ha. Vi håper det blir bra og at det ordner seg så fort som mulig, sier hun.

Men til tross for en stadig mer spent konflikt, er Hansen er optimist. Hun bærer ikke preg av at hjemlandet hennes er på randen av krig.

– Jeg prøver å støtte familien, vi må være sterke, sier hun.

ELSKER JOBBEN: Olesia driver sin egen systue på Nordnes i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mye aktivitet ved grenseområdet

Olesia er fra byen Letychiv midt i Ukraina. Familien hennes bor derfor et stykke unna grensen og Donbas-regionen, der de separatiststyrte republikkene Donetsk og Luhansk ligger.

Selv om de bor et stykke unna grensen, kan de merke den stadig mer spente situasjonen på kroppen.

– Noen ganger ser de tanks kjøre på veien mot grensa. Da blir de redde, forteller hun.

Og Olesia blir redd når hun snakker med folk i panikk.

POSITIVE: Latteren smitter når Olesia ringer hjem til familien i Ukraina. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En munter videosamtale blir litt mer alvorstynget når søsteren Oksana (40) oppdaterer om situasjonen ved grensen.

– De sier at situasjonen er spent. Troppene flyttes frem og tilbake.

Det har de siste dagene blitt meldt om en økning i brudd på våpenhvilen i Donetsk og Luhansk. I tillegg beskylder USA Russland for å forberede falske operasjoner som påskudd for å invadere.

ROLIG: Stemningen i grenseområdet blir stadig mer anspent, men Olesia er fortsatt optimistisk.

– Russere og ukrainere er som brødre

Olesia forklarer at Russland og Ukraina gjennom historien har hatt et tett forhold. Hun har selv mange venner fra Russland og for henne er den eskalerte konflikten et resultat av storpolitikk og oligarki.

– Jeg har mange russiske venner, og vi vil ikke snakke om dette temaet. Det er tabu for oss, fordi vi er så glad i hverandre, sier hun.

Russland har blitt beskyldt for å spre desinformasjon, noe Olesia også tror. Hun mener desinformasjon bevisst spres for å skape splid mellom ukrainere og russere.

Men det er samholdet mellom menneskene som gjør at hun tviler på krig.

– Jeg tror ikke det blir krig. Hundre prosent. Jeg tror på at mennesker er flinke nok til å snakke sammen og finne en løsning.

FÅR STØTTE: Olesia har blitt ringt sent på kvelden av bekymrede kunder. Hun blir rørt over støtten fra sine norske venner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Trusler om angrep

USAs ambassade i Russland har søndag kveld publisert et sikkerhetsvarsel på sine nettsider.

Der advarer de amerikanere i landet mot å oppholde seg i store folkemengder, oppfordrer til å være oppmerksom på alt som skjer rundt seg og at amerikanere bør planlegge for hvordan de skal komme seg ut av landet ved en krisesituasjon.

Ifølge hjemmesiden er det kommet trusler om angrep mot kjøpesentre, tog- og metrostasjoner og andre offentlige steder i urbane områder i Russland, inkludert i Moskva og St. Petersburg.

Hektisk samtaleaktivitet

Søndag har det vært en rekke samtaler myntet på å få den diplomatiske prosessen fremover.

Tidligere søndag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron en telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin. Det var da to uker siden de to møttes i Moskva.

Telefonsamtalen var på 105 minutter, og Macron fulgte rett etter opp med en telefon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En rekke nyhetskilder både i Frankrike og Russland melder at Macron og Putin ble enige om å forsøke seg på diplomatiske løsninger framover.