Hei Benny! Jeg lurer på om det er verdt å kjøpe en Volvo 245 1985-modell, som har rullet 238.561 kilometer?

Den har hatt rust i kanalene, men de er blitt sveiset opp og bilen har minimalt med rust nå. Den skal selges for 40.000 kroner.

Jeg lurer på om det er verdt det. Drikker de mye bensin, har de dyre deler og så videre?

Jeg er en ungdom og 240 er drømme-bilen min så jeg lurer på om det et smart, eller vil jeg tape på det?

Benny svarer:

Heisann!

Drømmer er jo til for å oppfylles – og drømmer du om en 240, så hvorfor ikke? Selv om 40.000 kroner er mye penger, er det likevel ikke verdens dyreste drøm vi snakker om.

De gamle Volvoene er både solide og byr på en god dose bilkultur. Selv om den du ser på nærmer seg 40 år, er dette solide og gangbare biler, fortsatt. Enten det er råne-utgaven eller fin, original klassiker.

Men som nevnt, det er gamle biler. På godt og vondt. Det meste av deler er tilgjengelig til relativt hyggelige priser. Bilene er enkle å skru på og er slik sett en grei hobby-bil.



Selv om bilene er gode, må man regne med litt småfiks underveis. Det å kunne skru litt selv er definitivt en fordel – jeg vil nesten si en forutsetning for å ha en slik bil.

Du spør om bensinforbruk, og som eier av utallige slike biler kan jeg bare bekrefte at, ja – de er tørste. Det er kanskje likevel den minste bekymringen, selv med bensinpriser på 20 kroner literen.

Volvo 240 var kjent for høy sikkerhet da de var nye. Men mangler mye av det vi tar som en selvfølge på moderne biler.

Sikkerhet

Rust er et annet moment. Du sier at den har minimalt med rust, men sjekk den nøye, likevel. Bakluka, hjulbuene bak, resvervehjulsbrønn og nedkant av dørene og i gulvet der B-stolpen møter gulvet er ofte der det kommer først.

Med fare for å høres litt kjip ut: En annen ting du også bør ha litt i bakhodet er dette med sikkerhet. Denne bilen mangler mye av sikkerhetsutstyret som man finner i nyere biler. Vi snakker ABS-bremser, airbager, ESP antiskrenssystem – ting som er blitt vanlige i de årene som har gått siden denne bilen ble produsert.

Kanskje hadde en nyere Volvo V70 vært et vel så godt valg, om dette med sikkerhet er viktig for deg? Det er i alle vel verdt å tenke litt over.

Prisen

Du spør også om den er verdt 40.000 kroner, eller om du kommer til å tape på 240-prosjektet ditt. De fleste bilkjøp taper man jo på. Men med 240 mener jeg at er annerledes. Den er gammel, men jeg tror denne fortsatt kan være et smart kjøp med tanke på nettopp verditap.

240-ene har de siste årene økt jevnt og trutt i pris. Mye tyder på at dette vil fortsette. En noenlunde hel og pen 240 som du tar godt vare på vil du få igjen pengene dine for, og vel så det!

Jeg håper dette ga svar på noen av spørsmålene dine og ønsker deg lykke til med bilkjøp!

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

