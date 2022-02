Nekter for norsk barselkrise

På ti år har andelen kvinner med fødselsdepresjon økt fra 10 prosent til 32 prosent. Helseminister Ingvild Kjerkol mener likevel ikke at det er en barselkrise i Norge.

I en studie som ble publisert 4. februar kommer det frem at depressive symptomer blant kvinner som har født under koronapandemien har økt betydelig.

– Er du enig i at det er en barselkrise i dag, Kjerkol?

– Jeg vil ikke si at det er en krise, men vi har en bemanningskrise, og den søker regjeringen å løse. Vi har forhandlet budsjett med SV, og vi er veldig enig om den retningen. Det som er viktig er hvordan vi rektutterer, utdanner og ikke minst beholder fagfolkene våre. Der har vi en viktig jobb å gjøre, og den har vi startet på, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en debatt på TV 2 Nyhetskanalen.

– Et symptom

Studien viser videre at 22 prosent flere kvinner sliter med fødselsdepresjoner enn for 10 år siden.

– Fødselsdepresjon er en av mange symtpomer på at vi har en barselkrise i Norge. Vi må sikre ressurser til at vi har ordentlig finansiering av føde- og barseltilbudene, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV.

Fredag skrev Aftenposten at fødetilbudet i Oslo skal endres, blant annet ved at ABC-enheten legges ned og at friske kvinner oppfordres til å reise hjem 24 timer etter fødsel.

– Det er ikke nok for veldig mange faglige rutiner, som sier at man skal få til amming blant annet før man reiser hjem. Sånne planer er med å slå bena under den allerede krevende situasjonen vi står i, sier Hussein.

– Overlatt til seg selv

Den siste tiden har TV 2 og flere andre medier publisert flere kronikker fra kvinner som har fortalt om en krevende tid under fødsel-og barselperioden.

– Det handler om å skaffe nok fagfolk og ha en god tjeneste som starter i kommunen når kvinnen oppdager at hun venter barn, og som følger henne gjennom svangerskapet, fødselen og i tiden etterpå, sier Kjerkol.

– Vi har økt antallet udanningsstillinger fordi det er stor mangel på jordmødre, men vi må også utdanne flere barnepleiere og se på hvordan jordmødrene kan avlastes, fortsetter helseministeren.

Stiller åtte krav

I begynnelsen av februar la KrF frem åtte punkter i Stortinget, som skal behandles i løpet av våren.

Ett av forslagene går ut på å sikre kvinner tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel.

– Det er en alarmknapp som lyser når så mange opplever fødselsdepresjon. Planene til Kjerkol er bra, men det må flere ting til. Vi må knytte dette til flere typer personalet. Blant annet ved at kvinnene får en time hos fysioterapeut. Mange sliter med ting i underlivet og bekkenet i tiden etterpå, sier Bollestad.