Gilbert (35) henrettet – årets tredje i USA

Drapsdømte Gilbert Ray Postelle (35) ønsket at henrettelsen skulle gjennomføres ved skyting, men ønsket ble avvist. Torsdag fikk han giftsprøyten.

Tilbake i 2005 var amerikanske Gilbert Ray Postelle 19 år gammel. Faren hadde blitt alvorlig skadd i en motorsykkelulykke, og mente en mann ved navn Donnie Swindle hadde skylden.

Det skriver flere medier, deriblant Daily Mail og New York Post.

Postelle og storebroren, David, oppsøkte bobilen hvor Swindle bodde, og skjøt 60 rifleskudd mot den. Til stede i bobilen var også to andre menn, og en kvinne.

Alle de fire ble drept, og senere kom det frem at Swindle ikke var involvert i farens ulykke.

Avhengighetsproblemer

Broren ble dømt til livstid i fengsel, mens Postelle fikk to dødsstraffer. Ifølge New York Post skal han ha skutt to av ofrene i ryggen mens de prøvde å rømme.

RUSAVHENGIG: Postelle hadde vært rusavhengig siden han var 13 år. Foto: Jose Romero / AFP / NTB

I avhør skal Postelle ha fortalt at han har vært avhengig av metamfetamin siden han var 13 år gammel.

– Livet mitt på den tiden var fylt med kaos og narkotika. Det var en familieavhengighet, sa han ifølge Daily Mail.

– Det unnskylder på ingen måte handlingene mine. Jeg angrer på smerten og tapet jeg har forårsaket, fortsatte han.

Han mente han var sterkt påvirket av faren, som også fikk hjerneskader som følge av ulykken.

Fast food som siste måltid

I 13 år satt Postelle på dødscelle, før han ble henrettet torsdag 17. februar, i hjemstaten Oklahoma. Han ønsket selv at henrettelsen skulle skje ved såkalt eksekusjonspelotong, altså ved skyting fra en gruppe soldater.

Ønsket ble avvist, og Postelle fikk giftsprøyten.

Hans siste måltid var 20 kyllingnuggets, et utvalg dipsauser, tre store pommes frites med ketsjup, to kyllingsandwicher, en stor Cola og en karamellfrappe.

SISTE MÅLTID: Postelle ønsket fast food som sitt siste måltid. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Da Postelle ble spurt om han hadde noen siste ord, ristet han på hodet.

Årets tredje henrettelse

Ifølge Death Penalty Information Center er Postelle den tredje som henrettes i USA i 2022. To av henrettelse har skjedd i Oklahoma, og én i Alabama.

Donald Grant (46) ble henrettet i Oklahoma i januar. Han ble dømt for å ha drept to kvinner i 2001.

43 år gamle Matthew Reeves ble henrettet i Alabama i januar. Han ble dømt for å ha drept en mann i forbindelse med et ran i 1996. Reeves var psykisk utviklingshemmet, med en IQ på omkring 60.

