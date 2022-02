Putin: Situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg

Russlands president Vladimir Putin sier situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg, samtidig som Vesten anklager ham for å planlegge et angrep mot landet.

– Akkurat nå ser vi en forverring av situasjonen, sa Putin på en pressekonferanse med sin hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko i Moskva fredag ettermiddag.

De to hadde møttes for å diskutere sikkerhetspolitikk.

Samme dag har Russlands forsvarsminister Sergei Sjoigu snakket med sin amerikanske motpart Lloyd Austin på telefon. Austin oppfordret Sjoigu til å bidra til nedtrapping av situasjonen gjennom å til å trekke russiske soldater tilbake fra grensa, og til å finne en diplomatisk løsning.

– Falske provokasjoner

USAs utenriksminister Antony Blinken sier Russland har skapt «falske provokasjoner» i Ukraina de siste 24 til 48 timene.

Bombekasterangrepene i Øst-Ukraina de siste 48 timene er et ledd i Russlands forsøk på å skape «falske provokasjoner» for å rettferdiggjøre ytterligere «aggresjon» mot Ukraina, sa USAs Blinken på sikkerhetskonferansen i München fredag.

HARDT UT: USAs utenriksminister Antony Blinken mener Putin bevisst har skapt falske provokasjoner i Ukraina. Foto: Sandra Sanders / Reuters

Uttalelsen kommer samme dag som den selvproklamerte lederen i utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina, Denis Pusjilin, opplyste at han hadde innledet masseevakuering til Russland.

Ifølge separatistene angrep ukrainske regjeringsstyrker natt til fredag området med artilleri og ødela to transformatorstasjoner.

Den ukrainske hæren anklaget på sin side separatistene for over 20 brudd på våpenhvilen de siste timene, men heller ikke dette har latt seg bekrefte fra uavhengig hold.

Varsler masseevakuering

Den selvproklamerte lederen i utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina sier fredag at de har innledet masseevakuering av sivile til Russland.

– Fra i dag av er det organisert masseevakuering av befolkningen til Russland. Kvinner, barn og eldre vil bli evakuert først, sier Pusjilin, som anklager ukrainske regjeringsstyrker for å planlegge et angrep på Donetsk.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, sier Pusjilin, som har vært leder i Donetsk siden 2014.

Det bor drøyt 4,1 millioner mennesker i Donetsk-regionen, og flesteparten av dem er russisktalende.

Donetsk og Luhansk har vært kontrollert av separatister i snart åtte år. De mottar både økonomisk og militær støtte fra Russland, og det skal også være delt ut opptil 1 million russiske pass i de to regionene siden 2019.

Ber om våpenhvile

Frankrikes president Emmanuel Macron ba fredag om en stans i artilleriangrepene i Øst-Ukraina.

– Bombingen i kontaktsonen har blitt gjenopptatt. For det første vil vi be om en stans i de militære handlingene og en rask nedtrapping, og for det andre ber vi om at de konstruktive forhandlingene blir gjenopptatt, sa Macron etter EU-Afrika-toppmøtet i Brussel.

BER OM VÅPENHVILE: Frankrikes president Emmanuel Macron ber om stans i artilleriangrepene i Øst-Ukraina. Foto: John Thys / AP

