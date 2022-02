Klopp: – Den delen av jobben jeg liker minst

Jürgen Klopp liker det ikke, men innser at det er en del av jobben.

Se Liverpool-Norwich på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play lørdag kl. 16.00.

– Jeg liker ikke å snakke om det, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

På fredagens pressekonferanse fikk Klopp spørsmål om bredden i Liverpool-angrepet med Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Diogo Jota, nyervervelsen Luis Díaz, Divock Origi og Takumi Minamino.

– Vi har snakket konstant om det i to uker, og nå er Diogo Jota ute. Vi vet ikke hvor lenge. Det er en god stall, men vi må levere og kjempe, sier manageren.

Klopp kunne imidlertid bekrefte at han må klare seg uten Diogo Jota mot Norwich lørdag etter at portugiseren pådro seg en ankelskade mot Inter.

– Ingen fortjener det

Selv om Diogo Jota sliter med en skade for øyeblikket, leder Klopp nå en spillerstall med stor bredde og få skadeproblemer.

OL-helten blir satt ut av hilsen

Det betyr at noen må henvises til benk og tribune på kampdag.

– Det er den delen av jobben jeg liker minst. Det er enkelt om guttene gir meg grunner til å gjøre det, som hvis de hadde gått på pub tre dager på rad. Det har ikke skjedd her. Ingen av spillerne fortjener å bli utelatt, sier Jürgen Klopp.

– Jeg liker det ikke, men det er en del av jobben. Det er bare å være sint på meg, men vis deg frem. Gjør avgjørelsene mine vanskeligere og ikke senk nivået på trening. Det har aldri skjedd her. Spillergruppen er utrolig. Hvis spillerne ønsker å snakke med meg, skjer det etter kampen, fortsetter han.

Hendersons eksempel

Da Inter presset Liverpool i andre omgang på Giuseppe Meazza onsdag kveld, svarte Klopp med å kaste inn Jordan Henderson, Naby Keïta og Luis Díaz.

Det var med på å snu kampbildet. Da sluttsignalet lød i Milano, sto det 2-0 til Liverpool, som dermed har et strålende utgangspunkt før returkampen i Champions League-åttedelsfinalen.

VAR-rommet 24: Det store lappemysteriet

– Jeg er sikker på at Henderson forventet å starte. Det var et perfekt eksempel på hvordan du skal respondere. Naby var også briljant etter at ha ble byttet inn. Det samme gjelder Roberto Firmino og Luis Díaz, sier Klopp.

– Du kan ha den beste stallen i troppen – hvem som nå enn har det – men hvis spillerne mister når de ikke får starte, har du et problem, sier tyskeren.

Liverpool ligger ni poeng bak ledende Manchester City i Premier League. Klopps menn har én kamp til gode.