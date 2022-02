Støre mener du har fått nok strømstøtte: – For ett år siden betalte nesten ikke folk for strøm

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde ikke før flyttet inn på statsministerens kontor før han vasset i kriser.

Koronakrisen blomstret opp igjen, stortingspresidenten hans måtte gå på grunn av stygge avsløringer om misbruk av fellesskapets midler, statsministerens private middager med den nye sentralbanksjefen. Og nå tidene største strømkrise.

Statsministeren stilte i «Ærlig talt» for å svare på hvorfor velgerne vender han ryggen.

– Slike kriser tærer på en regjering, men velgerne er ikke borte. Vi kan vinne dem tilbake, sier Støre.

En av statsrådene det har stormet mest rundt i hans regjering, er «strømminister» Marte Mjøs Persen. Stavanger Aftenblad, avisen i oljehovedstaden, har gått så langt og ment at hun bør byttes ut.

Full tillitt til «strømministeren»

– Det er jeg dundrende uenig i. Jeg har tillit til henne, hun jobber knallhardt, sier Statsministeren bestemt.

– La oss snakke om det dere faktisk har gjort. Hvorfor kan dere ikke dekke en større del av folks strømregning enn det dere gjør i dag?

– For ett år siden var strømregningene så lave at folk nesten ikke betalte for strømmen i dette landet, sier Støre som lover at dagens støtte skal utvides hvis prisene fortsetter å være høye. Men støtten blir ikke noe bedre enn det den er i dag.

Håver inn milliarder

Statsministeren konfronteres med at det ikke kan være pengene det står på når han ikke vil øke strømstøtten til vanlige folk. Staten har håvet inn over 40 milliarder på de økte strømprisene og på grunn av økte gasspriser har det daglig rent inn opptil 5 milliarder kroner ekstra hver dag.

– Ærlig talt, jeg vil bare vite hvorfor du ikke kan hjelpe mer. Hva er argumentene for at du ikke kan gi mer?

Ni ganger får statsministeren dette spørsmålet. Se hva han svarer i videoen øverst.