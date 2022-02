Utvidet siktelse etter knivstikking i Ski

Onsdag klokken 19.19 fikk politiet beskjed om en knivstikking ved en bensinstasjon i Ski. To gutter i tenårene fikk status som fornærmet, og en mann ble senere samme kveld pågrepet for knivstikkingen.

Fredag er den siktede mannen varetektsfengslet av Follo og Nordre Østfold tingrett. Han ble umiddelbart overført til helsevesenet.

Det er begjært full judisiell observasjon av siktede.

Tre ofre

Politiet har siden torsdag kveld etterforsket intensivt for å klarlegge den nærmere hendelsesforløpet.

– Siktelsen er nå utvidet til å omfatte tre personer. Siktelsen omfatter nå drapsforsøk på den av de fornærmede som er hardest skadd, grov kroppsskade på den andre fornærmede, og forsøk på grov kroppsskade på den tredje fornærmede, opplyser politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt.

De fornærmede er gutter i slutten av tenårene. Den innledende etterforskningen tilsier at disse tre guttene var tilfeldig ofre.

Prøve å avverge situasjon

– Etterforskningen tilsier videre at disse tre personene forsøkte å nedskalere en situasjon mellom siktede og hans søster, og at dette er foranledningen til at de ble utsatt for alvorlig vold, opplyser Sørensen.

Politiadvokaten understreker at siktelsen er foreløpig, og vil bli utvidet hva gjelder antall fornærmede. Det kan ikke utelukkes at siktelsen også vil bli justert opp til drapsforsøk for flere av de som allerede har status som fornærmet.

To av de fornærmede er fortsatt innlagt på Ullevål universitetssykehus. Det har foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre avhør av dem. Den hardest skadde av de to er påført flere stikkskader. Han betegnes fremdeles som hardt skadd, men stabil.