Reuters: USA anslår at det er nær 190.000 soldater på Ukraina-grensen

Amerikanske myndigheter anslår at det er mellom 169.000 til 190.000 russiske soldater på grensen til Ukraina.

USAs nye anslag på hvor mange soldater Russland har langs grensen til Ukraina, ble presentert under et møte med OSSE, organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa.

– Dette er den største militære mobiliseringen i Europa siden andre verdenskrig, sa ambassadør Michael Carpenter under møtet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal det befinne seg mellom 169.000 og 190.000 russiske soldater langs grensen av landet.

Tidligere anslag har vært på opptil 150.000.

Russlands president Vladimir Putin har de siste dagene hevdet at militærøvelser langs grensen er over, og at styrkene er på vei tilbake til sine baser.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har derimot vært tydelig på at de foreløpig ikke ser noe tegn til tilbaketrekning.

– Vi ser vel heller tegn til en opprustning, sa han under en pressekonferanse torsdag.