Slik går det med «16 ukers helvete»-deltagerne i dag

Seks kjendiser deltok i «16 ukers helvete», som er basert på en svensk PTs program for å komme kjapt i gang med livsstilsendringer.

Tidligere toppidrettsutøver Martin Johnsrud Sundby sto for treningsbiten og Anette Skarpaas Ramm for ernæringen. Opplegget gikk ut på at kjendisene måtte følge en trenings -og diettplan, hvor særlig sistnevnte skapte reaksjoner.

Det er nå over to måneder siden innspillingen var ferdig. Klarte kjendisene å gjøre varige endringer?

Dette hadde legen aldri sett før

DEDIKERT: TV-profilen sier han fulgte opplegget til punkt og prikke. Foto: Discovery+

Christer Falck (52) fikk legen til å nærmest måpe da han skulle ta sine siste blodprøver.

I begynnelsen fikk plateprodusenten konstatert at han hadde et farlig høyt kolesterolnivå på 5,5. Sluttresultatet var 2,3, noe som fikk lege Kaveh Rashidi til å si at han aldri før hadde sett en så stor forbedring på så kort tid.

Falck var også den som gikk ned mest av alle deltagerne, med 20,3 kilo. TV-profilen sier at resultatene var som forventet, siden han fulgte opplegget til punkt og prikke.

– Man får stort sett bare en mulighet i livet til å bli trent av en verdensmester på ski og få kostholdstips av en verdensmester i mat.

Opptatt av regler

Nå går han flere lange turer hver dag med hunden Jazzper og trener to ganger i uka på treningsstudio. TV-profilen forteller også at hatet for mørk sjokolade er borte.

– Jeg går mellom 10-15.000 skritt hver dag. Det har jeg gjort siden den dagen vi sluttet med innspilling. Elsker å gå turer med Jazzper og pleier å legge alle telefonmøter i de turtidene.

Falck erkjenner at han er opptatt av å opprettholde resultatet.

TURVENN: Falck sammen med hunden Jazzper. Foto: Privat

– Når det kommer til trening er jeg mer opptatt av mageøvelser og at den skal være flat. Er overhodet ikke opptatt av sommerkropp og brøstkasse. Bare opptatt av å kunne se hele tissen min når jeg dusjer, og den viste seg å være mye større enn jeg fryktet da jeg var på det tjukkeste.

Men til tross for at treneren og ernæringsfysiologen ikke ville at deltagerne skulle fokusere for mye på kroppsvekten, forteller Falck at han veier seg hver morgen.

– Jeg skal aldri ned på 92-og noe, og heller aldri over 95 kg. Men for meg er dette med regler viktig om jeg skal klare å holde vekta.

– I et par av episodene uttrykte du flere ganger at du var sulten og hadde glemt å spise. Som seer lurer man jo på om du kjørte deg selv for hardt?

– Grunnen til at jeg ble veldig sliten på den ene økta, var fordi jeg ikke hadde rukket å spise den faste lunsjmaten og gikk rett på trening. Og de treningene til Martin er jo selveste treningene fra helvete. Det hendte at jeg rundet litt ned på matinntaket, ikke sånn stor forskjell, men det var bare fordi jeg ikke var spesielt sulten på de fire månedene. Den proteinshaken jeg drakk var så mektig, svarer Falck.

Én ting vil hun aldri gjøre igjen

NÅDDE MÅLET: Komikeren er fornøyd med å kun være 400 gram unna målet hun hadde satt seg i starten. Foto: Discovery+

Trine Lise Olsen (46) overrasket med sin fysiske styrke fra starten av programmet, og fullførte med å nå målene hun hadde satt seg. Hun ønsket å redusere fra 89,1 til 75 kilo, og endte opp på 76,3 kilo.

– Jeg ble veldig rørt da jeg fikk vite resultatene, fordi jeg var kun 400 gram unna målet mitt og var stolt over å ha holdt ut og gjennomført.

Nå er komikeren tilbake til hverdagen, hvor trening har blitt et fast innslag.

– Jeg beveger meg ukentlig. Jeg må det nå for å føle meg vel. Maten er ikke like enkel, men jeg holder meg stabil, sier Olsen.

Men én ting fra 16-ukers helvete opplegget vil hun aldri gjøre igjen:

– Burpees!

Som altså er en helkroppsøvelse hvor man starter liggende på gulvet og hopper opp.

Olsen sier at det viktigste hun har lært er balanse, men at hun savner litt «tvangen» på å passe på maten.

– Når man mangler selvdisiplin hjelper det med litt tvang. Å ta gode valg er en måte å ville meg selv vel på. Det gir en deilig følelse av bedre selvtillit og selvbilde.

– Hva er den største endringen TV-programmet har gjort for livet ditt?

BOKSING: Trine Lise Olsen har fortsatt med ukentlig trening etter innspillingen. Foto: Privat

– At det å bevege meg er noe jeg liker, jeg bare hadde glemt det! Jeg hadde glatt vært med en gang til!

Sto i fare for å få diabetes

Den matinteresserte musikeren Jørn Hoel (64) hadde flere musikkoppdrag

under innspillingen - som til slutt gjorde at han måtte få spesialtilpasset treningsopplegget.

Før start var han i faresonen for å få diabetes, men klarte å få blodsukkeret fra 9 til 5,8.

VARIG: Musikeren var opptatt av å få til en varig livsstilsendring. Foto: Discovery+

– Det føltes som en seier, og den aller viktigste for meg. Dette er jo en av grunnene til at jeg har lagt et løp som funker for meg resten av livet, sier Hoel om blodsukkeret.

Musikeren har fortsatt en hverdag preget av reising og konserter, men sier at helsen også har fått mer fokus.

– Jeg spiser et par unike helsekostprodukter og tenker ellers over hva jeg spiser. Ja, og litt trim.

I starten skulle deltagerne gå opp i trappene på Holmenkollbakken, men det kommer han aldri til å gjøre igjen, slår Hoel fast til God kveld Norge.

– Hva er det viktigste du har lært fra denne prosessen?

– At man kan hvis man vil, men det er jævlig slitsomt. Jeg har fått kjærlighet til sunn mat, og har tenkt til å følge opplegget resten av livet, men ikke så ekstremt.

10 år tilbake i tid

NRK-profilen Sandeep Singh (36) hadde fint blodsukker og greit kolesterol både før og etter 16 uker, men legen var klar på at han måtte opprettholde en sunn livsstil resten av livet.

– Rett før jeg tok de blodprøvene hadde jeg en uke der jeg hadde gitt totalt faen, så jeg skjønte at det ikke var mine beste blodprøver. Men det var litt nedtur å få beskjeden fra «offisielt hold».

VARIGE ENDRINGER: Singh visste at han måtte endre livsstilen permanent grunnet familiens helsehistorikk. Foto: Discovery+

Singh visste fra før av at han alltid må passe på, grunnet familiens helsehistorikk med diabetes og hjerteproblemer.

– Det er sånt som henger over deg. Jeg kan se zombier i tv-serier og på film og det er null stress, men hjerteinfarkt på TV, det skremmer.

Midtveis inn i programmet kunne Singh passe klær han brukte for 10 år siden. Han innrømmer at motivasjonen til det «ekstreme regimet» dalte etter de 8 ukene.

– Jeg har aldri vært opptatt av å få sixpack eller svære muskler, men heller å se ut som det jeg gjorde for 10 år siden, da livet var på sitt beste.

Han ville heller tilpasse lærdommen til sitt vanlige liv med heltidsjobb og to barn.

– Det er over to måneder siden vi ble ferdige og jeg har ikke gått opp noe. Det har jeg ikke måttet gjøre noe hardt for å oppnå, sier Singh.

Får sove med kona igjen

Radioprogramlederen beskriver en hverdag med gåturer og et endret syn på mat.

– Jeg ser mer kos i mat jeg ikke så kosen i før. Det trenger ikke å være usunt for å kose seg, jeg passer på at det er litt mer av de sunne tinga på tallerkenen enn de tingene som har en kort tilfredstillelse.

FRISTER IKKE: Singh vil ikke drikke en proteinshake med det første. Foto: Privat

Singh har ikke vært på treningsstudio etter innspillingen, men formen har han målt i at han klarer å bære barna på skuldrene og ikke minst - han får sove med kona igjen.

– Jeg har sluttet å snorke. Det er jeg aller mest fornøyd med, for nå slipper jeg å våkne ved min skuffede kones ansikt fordi jeg har frarøvet hun søvn.

– Er det noe fra opplegget du «aldri» kommer til å spise eller gjøre igjen?

– Proteinshakene. Det har jeg stort sett meldt ut av livet mitt. Strikkeøvelser og burpees! For noe jævelskap.

Ble far under innspillingen

Skuespiller og komiker Håvard Lilleheie (49) ble småbarnsfar under innspillingen. Derfor har han satt seg nye mål for hverdagen.

FORNØYD: Lilleheie er spesielt glad for at han la på seg to kilo med muskler. Foto: Discovery+

Lilleheie startet med et «skyhøyt» langtidsblodsukker på 42, men klarte å reversere det til 39 i den siste målingen. Han la også på seg to kilo med muskler.

– Det var gledelig at det ble en slags helsereise. Det var en familieavgjørelse som gjorde at jeg klarte det. Ting sklir jo litt ut når det kommer et barn til verden, men jeg endte på et ok resultat.

Den harde sannheten

- Hvordan er hverdagen din nå?

– Det er masse styr med småbarn og matlaging. Jeg har det bra og har trent ganske bra etter perioden. Det forsøker jeg å få til flere ganger i uken.

HARDT REGIME: Kjendisene avbildet før de 112 dagene var omme. Foto: Discovery+

I «16 ukers-helvete» uttrykker Lilleheie at kostholdet er vanskelig for ham. Det synes han fortsatt er det mest utfordrende.

– Jeg tenker jeg er på vei i et bra spor. Noen ganger prøver jeg å ikke spise før det har gått litt ut på dagen, mye grønt og kalorismart. Jeg har ikke tatt et «oppgjør» med noe, og har ikke bestemt meg for hvordan resten av livet mitt skal se ut, forteller Lilleheie.

– Hva er det viktigste du har lært fra denne prosessen?

– Hvor viktig kosthold har å si, det er nesten trist. I hvert fall når man har blitt middelaldrende mann som meg. Jeg er en mat -og livsglad type, så det skal veldig lite til før man legger på seg. Det merket jeg etter innspillingen. Livsstilsendring er sånn at man alltid må være på vakt, det tror jeg er den harde sannheten.

Alle de seks deltagerne ble tidvis samlet for å trene. Under disse fellestreningene var det tydelig at det var litt konkurranse mellom komikeren og Christer Falck.

– Jeg må kanskje prøve å finne en slik arena igjen, øvelser side om side gjør deg ivrig. Han Christer kan jo ikke slå meg, det så vi jo. Men jeg beundrer ham for måten han prøvde å gi alt, selv om han var nummer to, sier Lilleheie spøkefullt.

– Enormt frisk

Agnete Husebye (26) fikk ros både under og etter innspillingen fra alle de involverte. YouTuberen gikk fra 2,2 til 1,1 i kolesterol. Resultatet gjorde at legen ga Husebye helse-skussmålet «enormt frisk» og «kunne ikke vært et bedre utgangspunkt for et langt og friskt liv».

STJERNEELEV: Trener Martin Johnsrud Sundby ble meget imponert av Husebyes utvikling gjennom de 16 ukene. Foto: Discovery+

Husebye gikk ned i kilo, men klarte samtidig å bygge mye muskelmasse, som ernæringsfysiologen påpekte var litt unormalt. Trener Martin Johnsrud Sundby var meget fornøyd med prestasjonene hennes.

I et intervju med God kveld Norge tidligere i februar fortalte Husebye at hun følte seg litt som stjerneeleven til Johnsrud Sundby.

– Jeg følte at vi ble bestevenner ganske fort, og at han så at jeg tok det seriøst og fulgte det som sto på matplanen og prøvde å pushe meg selv på trening.

Husebye er klar på at hun har blitt bitt av treningsbasillen, noe som også reflekteres i hennes sosiale medier.

– Jeg føler at jeg har fått en ny sånn gnist i livet sånn generelt. Jeg merket halvveis inn i det at jeg fikk mye mer energi og fikk en deilig følelse av at jeg mestret livet, selv om det bare var en liten del av livet. Nå har jeg fått masse treningsglede som er skikkelig fint å ha.