GOD KVELD NORGE (TV 2): Om få timer skal det avgjøres hvem som skal representere Norge i den internasjonale finalen. For den ene duoen gikk det litt hardt for seg på prøvene.

Den norske finalen i Melodi Grand Prix er i gang, og ti spente artister skal kjempe om å få lov til å representere Norge i den internasjonale finalen i Torino i mai.

Gikk hardt for seg på prøvene

Forhåndsfavorittene Subwolfer, forteller at de har kjent på nerver før den store finalen.

– Vi er superspente for hvordan det kommer til å gå i kveld. Vi hadde ganske store nerver på x, y og z faktoren på saturen, men det er enda mer i dag. Det er flagermuser i magen, forteller duoen.

Foto: Veronika Elwart

Videre forteller de at det skjedde en liten ulykke da de hadde prøver tidligere på dagen.

– Det har gått veldig fint. Det gikk litt hardt for seg, Jim knakk en tann, men ellers har det gått veldig bra, forteller de.

Subwoolfer forteller at de selvfølgelig håper at det er de som stikker av med seieren i kveld, men at det er god stemning mellom alle deltakerne.

– Vi er bare en stor glad familie. Alle jobber sammen for å skape verdens feteste musikkshow. Vi håper bare at alle har en kjempehyggelig kveld, og husker å stemme på oss.

– Vi har så lyst til å dra til Italia, du aner ikke. Vi har vært på en liten snartur og gjort litt research, og funnet ut av spagetti linguine betyr stem på oss, forteller duoen.

Foto: Veronika Elwart

Har endret scenenummeret

På bettinglistene ligger Elsie Bay som nummer to bak Subwoolfer som forhåndsfavoritter til å vinne den norske finalen, og forteller at hun har veldig lyst til å gå videre til Eurovision.

– Det er vanskelig å si, kanskje folk liker det, kanskje folk ikke liker det. Jeg har jo veldig lyst til å dra til Eurovision, så jeg får bare krysse fingrene for at det går min vei i kveld, forteller hun.

Elsie Bay forteller at alt har gått bra på prøvende hun hadde tidligere i dag.

– Det har gått veldig bra, og vi har gjort en del endringer på showet, som jeg tror alle er veldig fornøyd med, så det gleder jeg meg til å vise.

Disse artistene skal ut i ilden i følgende rekkefølge:

Oda Gondrosen med: «Hammer Of Thor»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Som 16-åring meldte hun seg på Idol, etterfulgt av «The Voice» i 2015, men følte seg for ung og synes det var vanskelig å komme noen vei med musikken etter dette. Våren 2020 gav Oda musikkonkurranser en ny sjanse og takket ja til å delta i Idol for andre gang og kom helt til finalen.

NorthKid med: «Someone»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

NorthKid er et nordnorsk popband frontet av Bilal Saab, som vant Stjernekamp i 2019. Ved siden av Bilal består bandet av Helge Moen, Håkon Guttormsen, Sebastian Willassen og Vegard Olaussen.

Anna-Lisa Kumoji med: «Queen Bees»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Anna-Lisa Kumoj har hatt roller i «The Book of Mormon», «Flashdance» og er nå aktuell i rollen som Anita i «West Side Story». I fjor var hun å se i Stjernekamp og vakte stor begeistring hos anmelderne.

Farida med: «Dangerous»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Farida Bolseth Benounis fikk god omtale fra blant annet Billboard og MTV da hun slapp sine to første singler «Three Weeks» og «Solo Ride» med en måneds mellomrom. Farida har spilt på by:Larm to ganger og vant den gjeve prisen «Årets forbilde» i 2016. I september 2021 ble hun finalist i «The John Lennon Songwriting Contest» i New York.

Sofie Fjellvang med: «Made Of Glass»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Sørlendingens gjennombrudd kom da hun sang seg helt til finalen i «The Voice» i 2021. Hun er godt i gang med sin debut-EP med hjelp av en gammel kjenning i «Melodi Grand Prix»-sirkuset: Kjetil Mørland, som kom på en sterk 8. plass i Eurovision i 2015 sammen med Debrah Scarlett med låta «A Monster Like Me». Mørland og Fjellvang har sammen skrevet låten «Made Of Glass».

Frode med: «Black Flowers»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Frode Vassel har vært på Eurovision-scenen flere ganger, med JOWST i Kiew (2017), Rybak i Lisboa (2018) og hjalp KEIINO fram til seier blant publikumsstemmene i Tel Aviv 2019. Han deltok også i «The Voice» 2021.

Christian Ingebrigtsen med: «Wonder Of The World»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Christian Ingebrigtsen har toppet hitlistene med egne soloprosjekter, men er mest kjent for tiden i den verdenskjente popgruppen A1. Sammen har de vunnet en Brit Award, en MTV Award, hatt ti singler på topp 10 i Storbritannia og solgt over 10 millioner fysiske album. Han var også med å skrive MGP-låta «Attention» som Ulrikke Brandstorp gikk til topps med i 2020.

Maria Mohn med: «Fly»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Maria Mohn har sunget i den spellemannsnominerte vokalgruppa PUST, i Det Norske Solistkor og vært frontfigur i en rekke andre sammenhenger. Hun har deltatt i «Idol» og sunget på blant annet «Beat for Beat», «Popstokk» og fremførte sin egen låt «Håp» i forbindelse med 22. juli-markeringen ved Regjeringskvartalet. I 2020 deltok hun i «Melodi Grand Prix» med duetten «Fool for love» sammen med Kim Wigaard.

Subwoolfer med: «Give That Wolf a Banana»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Subwoolfer har laget et DJ-univers rundt brødrene Keith og Jim som møttes på månen for 4,5 millioner år siden. Flere bettingsselskaper har kåret denne duoen som forhåndsfavoritter til å vinne den norske finalen.

Elsie Bay med: «Death of Us»

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Elsie Bay heter egentlig Elsa Søllesvik, og fikk sitt gjennombrudd som 17-åring med Elsa & Emilie. Popduoen var å se på by:Larm, Lindmo og VG-lista. Hun har også slått gjennom i Asia, fordi hun har introlåten til den koreanske TV-serien «The Queens House», som hadde premiere i høst.

Bettingselskapene Betsson, Nordicbet og Norsk tipping er alle samstemte om hvem som når helt til topps – nemlig Subwoolfer, ulvebandet som hevder de er fra en annen galakse og allerede har blitt sangstjerner på andre planeter, før de dro til jorden.

Sendingen starter 19:55 på NRK 1.