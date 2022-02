– Jeg ble helt besatt av det

Standup-komiker og skuespiller Jonis Josef (30) er et kjent navn for noen, men kanskje ukjent for andre.

Han ble for alvor kjent gjennom det populære NRK-programmet «Kongen av Gulset», og har vært å se på både standup-scenen, som skuespiller og som programleder.

Siden 2019 har han vært å høre på det velkjente radioprogrammet «Karakter» sammen med komiker-kollegaene Martin Lepperød (29) og Henrik Farley (29), som nylig ble avsluttet.

Da TV 2 møtte Josef for å snakke om «Kasko», er det en blid, men litt stresset mann som møter oss.

HOVEDROLLE: Jonis Josef spiller hovedrollen «Jamal» i den nye humorserien «Kasko». Foto: Aleksander Myklebyst/TV 2

– Beklager at jeg er sen, men jeg satt å jobbet med et prosjekt som egentlig hadde deadline i går, fortsetter han og smiler.

Å si at Josef har mange baller i luften ville vært en god beskrivelse av livet til 30-åringen. Det betyr dog ikke at livet hans har vært noe mindre innholdsrikt før dette.

Karakterer inspirert fra virkeligheten

«Kasko», som har premiere på TV 2 lørdag 26. februar, er ikke et hvilket som helst prosjekt for Josef. I serien er han både skuespiller, serieskaper, manusforfatter og produsent – og handlingen er løst basert på hans eget liv.

– Jeg føler at jeg skylder publikum det at hvis jeg skal lage noe, så må jeg ha levd gjennom i alle fall deler av det selv, konstaterer han.

Før vi setter oss ned for å offisielt starte intervjuet, spør han hva jeg synes om serien. Jeg forklarer hva jeg tenker, før jeg trekker frem Odd-Magnus Williamson (41) sin karakter «Kjartan».

– Har du skjønt hvem han er basert på?, spør Josef meg.

– Nei?

– Jeg kan ikke si det på kamera. Men jeg kan fortelle deg etterpå, sier han og smiler lurt.

HVEM?: Magnus Williamsons karakter Kjartan er basert på en person som flere skal kjenne til. Foto: Kasko/TV 2

– Det er skikkelig gøy når du tenker deg om. Og det er ikke så vanskelig, forsetter han.

Jeg får senere vite hvem karakteren til Williamson er basert på. Og Josef hadde rett – det var ikke så vanskelig å gjette seg til.

Josef spiller «Jamal», hovedpersonen i «Kasko». Jamal er i slutten av 20-årene, og er kun opptatt av festing, fyll og dop – han har ikke noe «driv i livet», i følge Josef.

Plutselig får Jamal beskjed om at han er personlig konkurs, og må derfor skaffe seg en jobb. Jamal ender opp med en jobb som forsikringsutreder. Heretter utvikler det seg både kaos, intriger, og en solid mengde morsomme scener.

Karakterene i serien er også løst basert på personer han har møtt i det virkelige liv. Flere av skuespillerne har han også nære relasjoner til.

For eksempel er karakteren «Christian», spilt av podcast-kollega Henrik Farley, en forsikringskollega som har lett for å bli revet med i etterforskningene.

KOMPISER: Både Henrik Farley (t.v) og Abdullahi Bashir (t.h) er nære venner av Josef. Foto: Kasko/TV 2

Også Josefs bestekompis, Abdullahi Bashir, er med i serien. Han spiller kompisen «Abdi», som Jamal bor med i guttekollektivet. Så det er liten tvil om at flere aspekter i serien reflekterer Josefs virkelige liv.

Skulle aldri bli komiker

– Jeg hadde ingen ambisjoner om å drive med humor – i det hele tatt. Jeg skulle bli rik på noe annet.

For det var ikke mangel på store drømmer hos Josef. Da 30-åringen var yngre, ønsket han først å bli musiker og å jobbe innen musikkbransjen, før han deretter ville bli fotballspiller. Ifølge han selv var han ikke god nok til noen av delene.

Han begynte derfor å studere på BI. Midt i studiene fikk han jobb som aksjemegler, og droppet derfor ut. Han tjente gode penger – i noen år. Så begynte tankegangen å endre seg.

– Jeg fikk en sånn policy om at jeg bare skulle gjøre akkurat det jeg ville. Det verste som kunne skje var at jeg ble kastet ut av leiligheten min, og ikke hadde penger.

ABSURD: Josef hadde aldri trodd at dette skulle være livet hans. Foto: Aleksander Myklebust/TV 2

Josef så nemlig en standup-komiker i Skien, og ble trollbundet av hele opplegget. Han hadde hele tiden tenkt at dette var noe han ikke kunne gjøre.

Men tankegangen endret seg da Josef så akkurat denne standup-komikeren, som etter hans mening var ganske så dårlig.

– Det eneste jeg tenkte var: «Jeg kan gjøre det bedre enn han!», sier han og ler.

Deretter jobbet Josef hardt for å komme seg opp på scenen, noe han til slutt fikk til. Han ble en del av komikermiljøet, og ballen begynte å rulle av seg selv.

– Jeg ble dratt til humorscenen. Jeg begynte å gjøre det mer og mer. Jeg ble helt besatt av det, og gjorde det veldig lenge, forteller han.

Josef forteller at alt som har kommet i ettertid, om det er podcast eller TV-serier, så har alt utgangspunkt i standup. Han er først og fremst en standup-komiker – som lager TV.

– Du tenker ikke at en somalisk gutt fra Gulset i Skien skal lage noe TV i Norge liksom. Det er helt absurd, sier han.

Var på et tidspunkt hjemløs

I serien går Jamal personlig konkurs. Han har makset for mange kredittkort, og regningene stopper aldri. Postkassen lar ham ikke være i fred. Dette er som regel en hver persons største mareritt, men også andres realitet.

Dette ble realiteten til Josef i 2012. Da gikk han nemlig selv personlig konkurs. Det som var det verste som kunne skje, det skjedde. Hele studielånet hadde blitt gjort om til inkasso, og han klarte ikke å betale regningene.

– Tenk på hva inkasso er da. Du har ikke penger, nei? Da blir du straffet med å betale enda mer penger, det henger jo ikke på greip, sier Josef oppgitt.

30-åringen jobbet nå som standup-komiker på heltid, og det livet var på ingen måte luksuriøst.

En dag når Josef kom hjem til leiligheten i Oslo, hang det en lapp på døren. Det var fra Namsfogden. Han hadde blitt kastet ut av leiligheten.

– Så jeg var jo på en måte hjemløs i noen timer da, sier han og smiler litt.

HJEMLØS: På det verste ble Josef hjemløs da han gikk personlig konkurs. Foto: Aleksander Myklebyst/TV 2

– Standup er ikke noe profitabelt i det hele tatt. Jeg gjorde standup oppe i Kirkenes, og på barer i Fauske. Jeg tjente 150 000 i året. Cash baby, cash!, sier han og ler.

Det er også andre ting i Jamals liv Josef kjenner seg igjen i. Han kjenner seg igjen i følelsen av å bli eldre, men ikke ha noe ønske om å vokse opp.

Han kjenner seg igjen i å være den eneste minoriteten på en hvit arbeidsplass. Og han kjenner seg igjen i frykten om å skuffe familien.

– Heldigvis for meg har jeg klart å komme godt ut på andre siden, konstaterer 30-åringen.

Idag har ikke Josef lenger problemer med å betale regningene sine. Han tjener godt, og har flere prosjekter på gang til en hver tid. Men det betyr ikke at skatteetaten har latt han være i fred.

– Jeg fikk nylig en skattesmell på 650 000 kr. Akkurat det samme som Jamal får i serien. Så det var skikkelig «art by accident», forteller han.

– Det koster mye å ha det greit

Da vi spør Josef hva han ønsker at folk skal ta med seg fra serien, syns han det er vanskelig å svare på.

– Jeg føler det er litt opp til hver enkelt å tolke det slik de vil. Å velge selv hva man legger i det.

Da vi spør hva serien betyr for han, er det derimot enklere for 30-åringen å svare.

– For meg er dette en skildring om å lande litt på hvem man er. Det å ta kjipe, men viktige valg, som resulterer i en viss glede og et sunnere liv.

– For å si det sånn, det koster mye å ha det greit. Og det er det jeg ser, når jeg ser serien.

Selv om skuespillerkarrieren er noe han kunne tenke seg å jobbe videre med, tror han ikke at han kommer til å dukke opp i altfor mange prosjekter som ikke har noe med han selv å gjøre.

SKUESPILLER: Tanken av å tjene penger på å lage humor og TV var lenge fjern for Josef, men nå er det en realitet. Foto: Kasko/TV 2

– Jeg syns det er gøy å lage hele TV-universet selv. Og så lenge jeg har det privilegiet, så vil jeg gjerne gjøre akkurat det.

– Så får vi se hva skatteetaten tvinger meg til å gjøre i 2029, sier han og ler.

Ironisk nok, så får Josef en tekstmelding etter intervjuet da han sitter og venter på taxien.

– Nå fikk jeg faktisk en casting-call for en rolle i LA. Så nå må jeg hjem og sende inn castingvideo.

– Virkelig?



– Ja, så det er veldig kult!

KASKO ser du lørdager kl. 22.10 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.