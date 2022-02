Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg hadde ikke sjans da den var ny, men har aldri glemt VW Passat W8.

Hva tror du jeg må betale for en bra holdt bil nå? Er det fare for at disse har blitt veldig hardt kjørt og herja med eller var de for dyre til at det er aktuelt for disse?

Takknemlig for svar!

Benny svarer:

Heisann!

Ja, drømmer er til for å oppfylles! Så hvorfor ikke klinke til og gjøre det nå?

Det skal sies at du ikke akkurat her gjort det enkelt for deg selv med å ha lyst på en VW Passat W8. Dette er, mildt sagt, en spesiell bil. Det hadde vært enklere med en Opel Rekord eller en Volvo 240 …

På den annen side – du får et anonymt råskinn og en bil svært få andre har. Det er jo gøy!

For dukker den opp i bakspeilet, gjør man lurt i å ikke yppe seg for mye. Det kan nemlig fort by på en stygg overraskelse – og at man endrer ditt syn på VW Passat en gang for alle. Her snakker vi nemlig om en ulv i fåreklær!

W8 betegnelsen kan være litt forvirrende, men det er altså en V8-motor i denne bilen originalt fra fabrikk, sammen med firehjulsdrift og det meste av utstyr som var tilgjengelig den gang bilen var ny.

"W" kommer av at VW måtte lage en svært kompakt motor for å få klemt den med mellom forskjermene her. Den har i praksis fire sylinderrekker, og derav altså W8.

Motoren har fire overliggende kamaksler og fire ventiler per sylinder. Effekten er 275 hk / 370 Nm ut av et motorvolum på 4 liter.

Man fikk W8-modellen både som firedørs og som stasjonsvogn.

Den norske importøren hadde ikke denne bilen i sine prislister da den var ny, men tok den kun inn på spesialbestilling. Prisen på herligheten var 900.000 hardt beskattede 2002-kroner. Altså for 20 år siden! Det var en dyr Passat....

Det finnes ikke mange

Nå kan man importere disse uten å betale avgift ette 20-årsregelen, men moms og eventuell frakt tilkommer.

Problemet er at bilene er sjeldne. Jeg gjorde et kjapt søk og fant to biler i dens hjemland, Tyskland. Den ene en godt brukt, en passe halvgrei stasjonsvogn med 225.000 kilometer på telleverket til 3.700 euro. (Snaut 40.000 kroner pluss moms)

Samt en bil som skulle selges fra en samling. Med bare 50.000 kilometer på telleverket bør den være fin. Prisen på denne er 24.900 euro (Drøyt 250.000 kroner pluss moms)



Du spør om disse bilene kan være tøft brukt. Svaret på det er ja. Det kan de være. Her må man sjekke nøye, både slitasje, det kosmetiske utvendig og innvendig, samt se etter rust. Mye er jo kurant på disse bilene, ettersom det er Passat, men man må passe på de at W8-spesifikke delene er på plass, for de vokser ikke på trær.

Dette er uansett morsomme biler som er vel verdt å ta vare på for ettertiden.

Ønsker deg lykke til med å finne drømmebilen!

