Norwegian-sjefen om SAS-krisen: – Lykke til

Bare business (TV 2): Norwegian-sjef Geir Karlsen om reiseboom, redningsoperasjonen i fjor - og at flyeksperter mener at konkurrenten SAS kan være nær konkurs.

– Det var noen tøffe måneder, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i TV 2-programmet «Bare business».

Han beskriver vinteren og våren i fjor, da svært få ville spå fremtiden for Norwegian. Selskapet var nær konkurs, men i løpet av hektiske vårmåneder klarte Karlsen, som da var finansdirektør i selskapet, å få redusert gjelden med over 60 milliarder kroner. Norwegian ble et mindre og mer effektivt selskap, og nye eiere - som John Fredriksen - kom inn med nye penger.

– Ikke enmanns-show

Karlsen har personlig fått mye av æren for redningsplanen - ikke minst fordi han har gjennomført liknende operasjoner tidligere, i selskapene Golden Ocean og Songa Offshore.

– Hvilke egenskaper har du, når du klarer å se løsninger som ikke så mange andre ser?

– Dette er ikke noe enmanns-show. Her er det ganske mange som har bidratt, både innenfor Norwegian og utenfor, sier Karlsen, og fortsetter:

Konsernsjefen i Norwegian, Geir Karlsen, er gjest i Bare business. Foto: Erik Edland / TV 2

– Men når det er er mange parter, som banker og andre, må du prøve å finne en løsning der alle føler seg tilnærmet likt behandlet. Og så må du må finne en løsning som er litt bedre enn alternativet, og alternativet er konkurs. Du må også kunne sette deg inn i situasjonen til motparten - hva de tenker om det de må gjøre, sier han.

SAS-krise

Og dette kan være relevant akkurat nå for ledelsen i konkurrenten SAS:

Analytikere i DNB Markets skrev denne uken at de mener SAS kan være nær konkurs. SAS har stor gjeld og kostbare avtaler, og analytikerne venter at selskapet trenger mer penger fra eierne. Men ikke minst venter de at også SAS må gjennomgå svært store endringer i selskapsstruktur, gjeld og avtaler, slik Norwegian gjorde i fjor.

SAS-aksjen raste nesten 23 prosent den dagen analysen ble kjent.

Anko van der Werff er konsernsjef for SAS, som nå sliter med stor gjeld. Foto: Jose Cabezas/Reuters

– Har du et råd til SAS-ledelsen nå?

– Jeg har ikke tenkt å gi noe råd til SAS-ledelsen overhodet. Og jeg kjenner ikke SAS' situasjon i detalj. Men hvis jeg skal tro diverse rapporter denne uken, så har jeg stor respekt for situasjonen og det de eventuelt skal gå gjennom. Men jeg er sikker på at SAS har et team på plass som kan gjøre en god jobb. Jeg får bare ønske dem lykke til, sier Karlsen.

SAS-ledelsen skal møte investorer og presse når de leverer kvartalsresultat på tirsdag, og det er da ventet nyheter om sitasjonen.

– Voldsom reiselyst

Norwegian kan nå fokusere på lysere tider framover, etter at koronarestriksjonene ble opphevet.

– Det er en voldsom oppdemmet reiselyst, som vi ser nå i form av bookinger. Vi selger veldig mye flybilletter, både nå i perioden rett foran oss, og for sommersesongen, sier Karlsen, og fortsetter:

– Innenriks har gått jevnt og trutt. Men det første som kom da folk nå kan begynne å reise igjen, er beach-destinasjoner - altså Mallorca, Alicante, Malaga, Nice osv. Det blomstrer først, og så kommer storbyer, sier han.

Norwegian hadde ventet en større ketchup-effekt på storbyreiser etter gjenåpningen, men fortsatte innreiserestriksjoner i mange europeiske land kan ha lagt en demper på bestillingene. Det er nå i endring, tror Karlsen:

– Nå kommer storbyene - sakte, men sikkert. Nå i vinterferien har vi veldig fulle fly til London, Paris og andre storbyer, sier Geir Karlsen.

